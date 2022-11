Ana Lya Uriarte: La oposición tiene un ánimo más colaborativo que obstruccionista

La ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, aseguró que ve en la oposición un ánimo más colaborativo que obstruccionista.

En conversación con La Tercera, la secretaria de Estado comentó que tiene "la impresión de que es posible tener un diálogo, un diálogo de buena fe y buscando el beneficio para los chilenos con esta oposición".

"Observo un ánimo, una conducta que en definitiva va avanzando en los temas que les interesan a todas las personas. He visto un ánimo colaborativo y no obstruccionista en esta oposición porque han estado acompañando estas dos semanas la discusión del primer presupuesto del Presidente Boric", aseguró Lya Uriarte.

"He visto un ánimo muy colaborativo en La Araucanía, y creo que se está desarrollando un diálogo de buena forma tanto con la tributaria como con la reforma de pensiones", destacó la secretaria de Estado.

"Hemos aprobado entre tanto la Ley de robo de madera, hemos tenido la discusión del salario mínimo, y la semana pasada se aprobó el posnatal de emergencia. Es decir, van pasando muchas cosas positivas que nos llevan a pensar que estamos frente a una oposición que, naturalmente, hace su punto; no digo con esto que sea todo fácil y sea sencillo, sino que apunto a que realizan su tarea como oposición que son, pero no con un ánimo de obstrucción", recalcó.

BALANCE TRAS EL VIAJE A LA ARAUCANÍA

La titular de la Segpres, además, analizó el reciente viaje del Presidente Boric a La Araucanía, y aprovechó de respaldar sus declaraciones respecto a los "ataques terroristas" en la zona.

"Hay acciones que no pueden calificarse de otra manera porque no son delitos comunes. En el caso del molino Grollmus, creo que no tiene otro nombre tomar a una persona de 80 años como escudo humano, tirarla al suelo y una vez que está en el suelo, sin armas, sin ni siquiera una piedra, balearle una pierna, la cual en definitiva resulta amputada. En verdad me parece que es un acto de una vileza increíble, y que creo que sólo se puede calificar como un acto de carácter terrorista", fustigó la ministra.

Respecto a la Comisión por la Paz y el Entendimiento, anunciada por el Mandatario, la autoridad indició que van "a dialogar, por supuesto, con el pueblo mapuche", pero hizo la salvedad de que será con "aquel pueblo mapuche que quiera dialogar con nosotros, en primer término y en segundo término, que quiera la paz".

"Esta Comisión de Estado que se va a conformar en el mes de marzo, el Presidente nos ha señalado que tiene ciertas definiciones que son generales, pero que son clave", detalló Lya Uriarte, agregando que esta "tiene que tener una conformación que de garantías tanto al Estado chileno como al pueblo mapuche".

CELEBRACIÓN EN LA CÁMARA TRAS LA VICTORIA DE MIROSEVIC

En tanto, Ana Lya Uriarte aprovechó de analizar su efusiva celebración tras el designió de Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara Baja.

"Quiero decirle que creo que en una siguiente oportunidad, voy a tener, en un caso análogo, una actitud más moderada respecto de las situaciones que me provoquen alegría o satisfacción", aseguró la ministra.

Sobre el écito de su nominación, la ministra señaló que espera que los militantes de la DC que nos acompañaron en este acuerdo democrático y en aquellas personas que, perteneciendo o estando dentro de la bancada del PDG nos acompañaron con su voto, tenemos una expectativa que permanezcan en este acuerdo, porque van a estar en una situación de presencia en comisiones".