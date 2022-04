Ante nueva crítica al Gobierno, Vallejo invitó a Jadue a "no restarse y no tomar palco"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, invitó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), a "no restarse y no tomar palco", tras sus declaraciones en la última jornada donde acusó que el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric "no tiene viabilidad política" y, en esta línea, la también militante comunista resaltó que esto "depende, principalmente, del trabajo colectivo y colaborativo".

"Nosotros construimos un programa de gobierno de manera colectiva y colectivamente lo tenemos que empujar. La viabilidad del programa de cambios que hemos ofrecido al país depende, principalmente, del trabajo colectivo y colaborativo de todos y todas", sostuvo la secretaria de Estado a La Tercera.

Y, respecto al jefe comunal, sostuvo que "mi respuesta es sumamente clara ante los dichos del alcalde, para hacer viable el programa los necesitamos a todos y todas, no depende exclusivamente del gobierno y en eso los alcaldes pueden jugar un rol importantísimo. No restarse y no tomar palco".

Además, explicó que la viabilidad del programa no está solo en manos "de nuestro equipo, que tenemos un gran equipo de gabinete sino que también de las y los parlamentarios, de la ciudadanía y por cierto también de las y los alcaldes".

"Bienvenidos y bienvenidas los alcaldes que quieran colaborar para justamente hacer viable este programa de cambios, los necesitamos a todos y todas", añadió.

Desde Venezuela, en una entrevista que dio al programa "Aquí con Ernesto Villegas", el ex precandidato presidencial aseguró que Boric "no se ha planteado jamás la superación del capitalismo y del neoliberalismo", y dijo que "tenemos un Presidente muy legitimado, pero con un Congreso empatado entre las fuerzas progresistas de izquierda y las conservadoras", de manera que "se ve difícil poder implementar a cabalidad el programa".

Por su parte, Boric evitó referirse al tema: "No comento los dichos del alcalde", acotó, y afirmó que "con el Partido Comunista tenemos una excelente relación, quedó demostrado ayer en su votación (sobre el quinto retiro). Estamos desarrollando un permanente trabajo".

SICHES: INVITO A CONTRIBUIR EN AVANZAR

Por otra parte, la ministra del Interior, Izkia Siches, también abordó los dichos de Jadue y expresó que "vivimos en un país libre, cada uno de los ciudadanos y ciudadanos puede dar su opinión, pero obviamente como equipo de gobierno como ministros y ministras y también es nuestra invitación que hacemos ampliamente a los distintos actores políticos, parlamentarios y alcaldes, a contribuir en avanzar en las transformaciones estructurales que ha planteado el Presidente Boric y por el cual la ciudadanía ha respaldado ampliamente las últimas elecciones".

Agregando que "necesitamos esas transformaciones sobre todo por los momentos que atraviesa nuestro país, y esperamos que todos los sectores y actores estén disponibles a colaborar y contribuir en este proceso".