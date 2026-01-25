Autocrítica gubernamental de Orellana: La Constitución y la "apología de la anomia"

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, afirmó que una de los principales "autocríticas" del Gobierno es la decisión de centrar gran parte de sus esfuerzos en la fallida propuesta de cambio constitucional de 2022, lo que, según análisis, relegó el impulso de reformas concretas y le instaló un flanco permanente.

En entrevista publicada este domingo por La Tercera, la secretaria de Estado afirmó que "una de las grandes autocríticas es haberse centrado solo en el cambio constitucional y no haber conducido energía hacia reformas más concretas".

"También hay pendiente una cuestión respecto a cómo nos paramos frente a la violencia, sin miedo a decir que estamos en contra; porque sí, también éramos agredidos, lo fue el mismo Presidente", enfatizó la militante frenteamplista.

La ministra Antonia Orellana diagnosticó un fallo principal en la administración por la atención exclusiva al proceso de redacción de la nueva carta magna, descuidando iniciativas más tangibles y directas. (FOTO: ATON)

Junto con ello, la titular de la Mujer recalcó que "una lección muy, muy importante, es que la gente quiere cambios, pero también que pase el camión de la basura. Entonces esa apología de la anormalidad, de la anomia, no tuvo mucha conexión ciudadana".

Desde el FA valoran la reflexión

El diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, valoró esta reflexión, indicando que la autocrítica de la ministra Orellana "parece del todo razonable".

Asimismo, aseguró que "marca un punto de reflexión también importante que está comenzando en el caso del Frente Amplio y que se extenderá -muy probablemente- por los próximos seis meses".

Llamados a la no dramatización y la unidad

La decisión del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana de forjar una coalición opositora sin la inclusión del Frente Amplio y el Partido Comunista ha generado una dinámica de división que suscita análisis y preocupación entre las fuerzas progresistas.

Frente a la fragmentación emergente y el objetivo de las fuerzas progresistas de consolidar su postura, surgen voces que buscan calmar las aguas y enfatizar la importancia de la unidad.

El diputado y vicepresidente del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, afirmó que "aquí nadie aparta a nadie, son puntos políticos y encuentro que esto no hay que dramatizarlo".

"Hay diferentes posturas políticas, pero lo más importante es construir un llamado a la unidad, porque lo que tenemos que observar es cómo se comporta el gobierno de José Antonio Kast y no aceptar regresión alguna en todo ámbito social que se ha conquistado", puntualizó el parlamentario.

El vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, instó a la cohesión política, desestimando la dramatización de posturas y enfatizando la preservación de progresos sociales ante el mandato de José Antonio Kast. (FOTO: ATON)

Por su parte, la senadora comunista Claudia Pascual advirtió que desde su colectividad "no es la intención formar más de una oposición ante el próximo gobierno de José Antonio Kast".

La legisladora enfatizó que "como comunistas no nos interesa un espacio de poder o un gallito entre partidos. Creo que tenemos una responsabilidad como país y es desde ese punto de vista no está siendo bien visto que estemos dividiéndonos antes de siquiera asumir el próximo gobierno".