Bellolio fustigó críticas de Narváez: "Hablan desde una superioridad moral que no tienen"

El diputado UDI Jaime Bellolio fustigó la "superioridad moral" manifestada en las declaraciones de la ex vocera de Gobierno, Paula Narváez, quien aseguró que Chile "retrocedió" en las dos primeras semanas de la Administración de Sebastián Piñera.

"Visto lo visto, en 15 días se ha logrado retrotraer y retroceder a Chile, hoy día este es un país distinto, que la ciudadanía que está en la calle probablemente no reconoce", puntualizó Narváez en entrevista con La Tercera.

El legislador gremialista salió a defender el nuevo Gobierno y cuestionó que los dichos vienen "con soberbia, desde una supuesta superioridad moral que simplemente no tienen, con una idea de que son ellos los que llegaron a revolucionar el país" hace cuatro años.

"Pero resulta -sostiene- que la mayor parte de las personas, principalmente las de clase media, vio frustradas sus expectativas (...) sus oportunidades (...) porque el gobierno de ellos, de la Nueva Mayoría, les pegó con un palo en la cabeza en educación, trabajo, economía, en muchos ámbitos que eran muy importantes para ellos".

Oposición: La derecha quiere eliminar las conquistas sociales

Desde la otra vereda, en tanto, compartieron con algunos matices las palabras de la otrora vocera.

El diputado socialista Juan Luis Castro no cree "que sea un país distinto, Chile no ha cambiado sustantivamente", pero sí percibe "un intento, un esfuerzo (y) un ímpetu del nuevo Gobierno (que) intenta buscar una letra chica, un acomodo, para que no todas las leyes, no todo lo aprobado en el gobierno anterior se aplique, sobre todo las cosas que incomodan, como la gratuidad, el reglamento de la ley de aborto".

"Pero creo que la soberanía de la gente se va a imponer finalmente, más cuando la oposición tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso", resaltó.

En tanto, el diputado Gonzalo Winter (MA), analiza que "más que en 15 días se haya retrotraído algo, hay eventuales conquistas sociales en las cuales expresamente se deja de avanzar".

Acusa que "la derecha tiene la intención de cortar, eliminar esas conquistas sociales, a pesar de que son conquistas bastante limitadas, (...) sin pasar por el Parlamento".