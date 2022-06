Bienes Nacionales cedió concesión por 20 años a la Casa de la Memoria Alberto Bachelet

El Ministerio de Bienes Nacionales entregó una concesión por 20 años a la Casa de la Memoria Alberto Bachelet, ex Nido 20, lugar ubicado en la comuna de La Cisterna que fue uno de los tantos centros de exterminio y tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En un inicio el inmueble fue una casa de seguridad para militantes del MIR hasta el 1974, año en que fue confiscado tras un allanamiento y convertido en un centro de interrogración y tortura transitorio de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) hasta 1978.

En dicho periodo pasaron una decena de detenidos, varios que aún están desaparecidos. Si bien Alberto Bachelet, ex general de la Fuerza Aérea, no pasó por el recinto, fue asesinado tras el golpe militar y por ello el sitio lleva su nombre, según indicó la cartera en un comunicado.

La ministra Javiera Toro llegó hasta el lugar, declarado Monumento Histórico en 2005, donde aseguró estar contenta de "concretar esta concesión y realizar este aporte. Todos y todas deberían conocer la historia de lo que aquí pasó, así que espero que esta entrega les dé mayor estabilidad en su administración".

De esta forma, destacó el trabajo realizado por el Comité de Derechos Humanos Ex Nido 20, quienes levantaron el espacio para conmemorar a las víctimas como un recinto de memoria abierto a la comunidad.



Este es el primer sitio de memoria entregado en concesión durante la gestión de la ministra Toro, que definió la recuperación de recintos e inmuebles para la memoria histórica como una de las líneas estratégicas de Bienes Nacionales, ministerio con el que espera entregar al menos uno de estos lugares por región al final de su mandato

El presidente del comité y sobreviviente de la dictadura, Juan Espina, enfatizó que "un país sin memoria no es país". Mientras que Alejandra Parra, hija de ejecutado político y vicepresidenta, explicó que el proceso para lograr la entrega de la concesión fue "bien angustioso", con la otorgación de permisos cortos durante el Gobierno anterior.

"Apenas fue el cambio de Gobierno empezamos a insistir para reactivar este proceso y por fortuna hubo voluntad política", afirmó, agregando que quieren restaurar la casa, para lo que se necesita "hacer un trabajo arqueológico, de recopilación de información" para luego "trabajar la museografía".

LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA DE ALBERTO BACHELET

En la ceremonia de entrega participó la nieta de Alberto Bachelet e hija de la ex presidenta Michelle Bachelet Francisca Dávalos, quien comentó que su abuela Ángela Jeria colaboró en el lugar: "Ha sido un desafío familiar mantener la memoria, ella valoraba mucho que el Comité tuviera este trabajo con la comunidad, venía a algunas ceremonias y yo empecé a venir con ella".

"Cuando mi abuela murió trajimos algunos libros para donar a la biblioteca que tienen en la Casa y yo también me he ido vinculando bastante", manifestó, apuntando que "es un gesto de reparación simbólica" que el lugar lleve el nombre de su abuelo, ya que se pone "el foco en estas personas que eran de las FF.AA. y que no estaban a favor de una vía autoritaria, porque existieron y algunos todavía están vivos".