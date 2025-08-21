Cambio de gabinete: Nicolás Grau reemplaza a Mario Marcel como ministro de Hacienda

El militante frenteamplista dejó la cartera de Economía en manos de Álvaro García (PPD), exmiembro del comando de Carolina Tohá.

Ignacia Fernández (independiente) asumió como titular de Agricultura, tras la salida de Esteban Valenzuela (FRVS).

Pese a los rumores de las horas previas, Camila Vallejo se mantiene en la vocería de Gobierno.