Camioneros contaron que Gobierno de Piñera les pidió paralizar en 2020 para impulsar leyes

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, contó este miércoles que el Gobierno de Sebastián Piñera les pidió, en 2020, realizar una paralización para impulsar leyes como la de Juan Barrios y la Ley de Armas.

Tras sostener una reunión con el Presidente electo, Gabriel Boric, Araya contó que "en el paro del 2020, nosotros no estuvimos. No nos adherimos porque ese paro -para que sepa usted- por palabras del presidente (Sergio Pérez), se lo pidió el Gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de armas, todas las leyes que todavía no salen".

En 2020 -el primer año de la pandemia-, durante siete días la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC), dirigida por Sergio Pérez, realizó una paralización que concluyó el 2 de septiembre. En esa oportunidad, y tal como recuerda Araya, los dueños de camiones decidieron no sumarse a la movilización.

Producto de esta manifestación, la oposición acusó constitucionalmente al entonces ministro del Interior, Víctor Pérez, por su rol frente al paro que se realizó producto de la violencia en la Región de La Araucanía. Pérez renunció al cargo luego de que la Cámara aprobara la acusación y quedara suspendido de sus funciones.

Respecto a la conversación con Boric, el dirigente gremial les pidió que "no se pusieran nerviosos con los camioneros" porque, "mientras he sido presidente de la Confederación con todos los Gobiernos, últimamente, hemos practicado el diálogo".

"Nosotros no estamos en mala onda. Nosotros queremos que a nuestra gente le paguen las tarifas correctas, que las licitaciones no se las lleven los grandes", enfatizó.

GOBIERNO: SON RUMORES DE PASILLO

Recogió el guante el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien llegó al cargo tras la renuncia de Pérez en noviembre de 2020. El secretario de Estado afirmó que "me parece un tanto confusa, y me parece que él hace alusión a que otra persona le habría contado que parece que eso le pidieron. En ese contexto, nosotros no podemos hacernos cargo de esos rumores de pasillo".

"Ingresé como ministro el 4 de noviembre de 2020. Tuve conversaciones con los gremios de los camioneros. Incluso en el verano posterior hubo varias amenazas de paro e hicimos mesas de trabajo, cuyos resultados presentamos hace un mes atrás, con casi un 100 por ciento de cumplimiento, y con los gremios muy conformes con respecto a lo trabajo en los temas de seguridad, justamente para que pudiesen abastecer a las distintas ciudades", agregó la autoridad según publica La Tercera.

Delgado añadió que "yo me quedo con eso, con el trabajo. Nunca presencié ningún tipo de amenaza cruzada. Todo lo contrario, sólo trabajo. Esto parece ser más una rencilla entre gremios que una denuncia seria".

Quien también se refirió a las declaraciones de Araya fue el subsecretario de Segpres, Máximo Pavez, quien manifestó que "hace tiempo estamos impulsando la agenda de seguridad. No ha sido necesario ni hemos requerido ninguna movilización. Los puntos están hechos".

"En su minuto los camioneros vinieron para acá, y la senadora Adriana Muñoz y el diputado Diego Paulsen les dieron garantías de que el Congreso iba a tramitar los proyectos y eso es lo que ha sucedido", agregó Pavez.

"Cómo se le ocurre, no que yo sepa, no creo, no por el lado de la Segpres, que nos encargamos de la tramitación de los proyectos. Han avanzado bien. Hay otros que nos gustaría que avanzaran también, y ahí estamos, hasta el final llegando con todo en lo legislativo", finalizó la autoridad.