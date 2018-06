Cecilia Pérez: La izquierda perdió porque trató de imponer una ideología trasnochada

La ministra vocera, Cecilia Pérez, salió al paso de las críticas de la oposición que acusan una "sequía legislativa" del Gobierno, ante lo cual advirtió que "es grave" que la izquierda no comprenda los motivos de su derrota en las últimas elecciones.

Tras el comité político de este lunes en La Moneda, la secretaria de Estado dijo que en la cita estuvieron "reflexionando sobre lo grave que es para un país cuando no existe dentro de la oposición una comprensión de que perdieron el Gobierno, de que fueron derrotados y que fueron derrotados, entre otras cosas, por cómo gobernaron, cómo trataron de imponer una forma hacer política a través de una ideología trasnochada".

"Señores de la izquierda, particularmente al Partido Socialista, ¿dañan al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera? No, señores, y esa forma de hacer política les va a traer mayores derrotas. En eso no tenemos ninguna duda", aseveró la vocera de Gobierno.

En el comité político se analizó punto por punto la agenda legislativa, y las directivas de los partidos salieron del encuentro con una minuta respecto de los proyectos que se están tramitando en el Congreso.

Ante las críticas de la oposición por la "sequía legislativa", el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, anunciará durante la tarde de este lunes los proyectos que ingresarán al Congreso entre julio y septiembre de este 2018.

Senador Coloma rechaza críticas de Sabat

Respecto a las críticas internas y las discrepancias entre la UDI y RN, se suman las declaraciones de la diputada RN, Marcela Sabat, quien sostuvo que la UDI "no tiene el mismo peso que antes para frenar una agenda liberal".

Ante estos dichos, el senador Juan Antonio Coloma, uno de los vicepresidentes de la UDI, manifestó: "Le digo a la diputada que, de verdad, no me parece bien que a la mitad de una entrevista se dedique a atacar a quienes son sus socios".

Por eso, dijo Coloma, "no le voy a contestar en esa materia. Yo trato de (dar) ejemplo de unidad. Hay cosas que le pueden gustar o no, como todo en la vida. Yo soy unitario, porque este Gobierno no es que sea una opción este Gobierno, le va a ir bien a Chile Vamos si somos capaces de ser unitarios".

"Yo, por lo menos, soy un trabajador de la unidad y no me voy a dejar caer en tentación de atacar a quienes piensan de una manera distinta", recalcó.

En paralelo, el Gobierno defendió el indulto presidencial al ex coronel René Cardemil, condenado a 10 años y un día de prisión en Punta Peuco en el marco del caso Torres de San Borja, el cual no logró materializarse debido a que falleció antes de que la documentación se completara.