Chiletec pide "efectiva transformación del Estado" ante traspaso de Gobierno Digital a Hacienda

La Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec) expresó sus aprehensiones, ante la inminente entrada en vigencia del traspaso de la División de Gobierno Digital desde la Secretaría General de Presidencia hacia el Ministerio de Hacienda.

El Diario Oficial publicó el traspaso que se hará efectivo este 1 de marzo, por lo que el gremio planteó que "esta división esté cerca de la billetera es un cambio interesante ya que puede solucionar temas de recursos, pero que no estaría resolviendo las atribuciones que estos servicios deberían tener para una efectiva transformación digital del Estado".

"Gobierno Digital solo será una Secretaría bajo la Subsecretaría de la Cartera, por lo que sus facultades estarán suscritas dentro del marco de atribuciones y competencias que hoy esta última dispone y que datan de 1957, lo que restringiría su autonomía para tomar decisiones que apunten a modernizar la gestión pública y no significaría el verdadero cambio que se necesita", sostuvo Francisco Méndez, vicepresidente de Chiletec.

Frente a los desafíos que deberá enfrentar esta nueva secretaría, Méndez afirmó que "deberán posicionar la transformación digital como algo propio del Estado y no de una administración en particular ni de sus períodos de gobierno, que realmente contribuya a la alta administración, en la comprensión de que este es un tema que forma parte de la función sustantiva de cada institución y no sólo un tema tecnológico. También, deberá fortalecer las capacidades y distinciones de funcionarios y ciudadanos para un uso efectivo de las soluciones que se implementen, ya que esto debe ser parte de una Arquitectura de Estado".