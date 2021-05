Ciudadanía inteligente: Gobierno de Piñera ha cumplido 37% de promesas de su programa

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera solamente ha cumplido un 37 por ciento de las promesas de su programa y durante 2020 solo logró un avance de un 3 por ciento, de acuerdo a un estudio realizado por Ciudadanía Inteligente.

De acuerdo a la nueva versión de "Del Dicho al Hecho", el programa de Piñera tenía 256 promesas legislativas y hasta el momento ha cumplido con 32 anuncios al 100 por ciento, aunque otros 125 no han sufrido modificaciones.

Las áreas con mayor avance corresponden a Ciencia y Tecnología, que ha tenido un 85 por ciento de cumplimiento, Defensa con un 80 por ciento de avance y Equidad de Género con un 69 por ciento.

El área Salud, que ha sido crucial durante la pandemia, tuvo un avance de 52 por ciento, ya que la promesa de crear un Plan de Salud Universal tuvo un 70 por ciento de cumplimiento, mientras que modernizar los Servicios de Salud se mantuvo en cero.

"Sabemos que este análisis es más complejo que sólo revisar los números. La pregunta no es solo cuánto cumplió, sino cómo cumplió. Hoy estamos en un período de falta de confianza y legitimidad del sistema político en general, por eso es urgente que las promesas de gobierno vayan acorde a las demandas ciudadanas. El gobierno, además, tiene una responsabilidad con la ciudadanía y la pandemia no puede ser una excusa para no cumplir con la rendición de cuentas", sostuvo Colombina Schaeffer, subdirectora de Ciudadanía Inteligente.