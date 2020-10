Adriano Castillo, actual Concejal por Quinta Normal y reconocido actor de la serie "Los Venegas" por su rol como el Compadre Moncho, denunció a través de redes sociales haber recibido una serie de insultos de parte de un funcionario público de Arica.

A través de una publicación en Twitter, el edil denunció mediante imágenes los insultos que habría recibido de parte del funcionario público, quien luego de la denuncia borró su cuenta en Facebook.

Adriano Castillo se refirió a la situación con preocupación, considerando el cargo del funcionario público en el estamento de Gobierno.

"El señor Alex Troncoso, abogado me escribe para tratarme de "payaso" y "comunista de mierda". Lo de payaso me da lo mismo. Lo de "comunista de mierda" me lo han dicho muchas veces. Lo que me preocupa es que ese sea el nivel de nuestros servidores públicos" publicó el Concejal junto con las imagenes de los insultos.

El señor Alex Troncoso, abogado de @MinisterioBBNN, me escribe para tratarme de "payaso" y "comunista de mierda". Lo de payaso me da lo mismo. Lo de "comunista de mierda" me lo han dicho muchas veces. Lo que me preocupa es que ese sea el nivel de nuestros servidores públicos. pic.twitter.com/H3nRgUHr1H — Adriano Castillo Herrera (@AdrianoActor) October 24, 2020

Desde la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota indicaron que ya habían tomado conocimiento de la situación pero que no entregarían mayores detalles del caso.