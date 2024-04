Controversia tras reclamo de Boric porque empresarios "aportillan" el pacto fiscal

Controversia han provocado los dichos del Presidente Gabriel Boric sobre la "visión catastrófica" de los empresarios chilenos, a quienes acusó de "aportillar" las propuestas del pacto fiscal del Gobierno.

El martes, en Calama, el Mandatario advirtió que "los recursos del royalty minero no deben destinarse a "cuestiones truchas", y llamó a los empresarios a dejar los "discursos catastrofistas" respecto a la economía: también los exhortó a que, "en vez de estar permanentemente aportillando las propuestas para el pacto fiscal, nos pongamos de acuerdo y logremos sacarlo adelante".

Estas declaraciones llegan un mes después de que, el 21 de marzo, el Mandatario exigiera al empresariado "abandonar la soberbia paternalista que (lo) lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular... Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig"; la famosa frase que nadie entendió y que él tampoco quiso explicar.

Durante los últimos días se han conocido varios pronunciamientos críticos del sector privado hacia el Ejecutivo, y e incluso el ministro Mario Marcel tuvo recientemente un enfrentamiento público con el "economista de apellido compuesto" Klaus Schmidt-Hebbel a propósito de sus incumplidos pronósticos negativos.

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, respaldó este miércoles al Mandatario en El Primer Café de Cooperativa: "Yo creo que es bueno dejar estas visiones tan catastrofistas en la economía y demostrar que esto está funcionando. La economía está creciendo".

Quintana indicó que la inflación "ya hace bastante rato que se empezó a controlar, y los estudios indican que vamos a estar a fin de año con la inflación bordeando el 3 por ciento, y eso es una buena noticia".

En el mismo programa, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, opinó que "no son miradas catastróficas".

"No sé en qué país está viviendo el Presidente Boric, que no se da cuenta de que la gente la está pasando mal, que sí vive en una catástrofe, que no llega a final de mes. Y en eso, con la responsabilidad que él tiene y, también de la oposición, obviamente tenemos que seguir avanzando en poder generar las condiciones, y esa responsabilidad es básicamente del Gobierno", señaló Hoffmann en Cooperativa.

MARCEL REITERA RELEVANCIA DEL PACTO FISCAL

Pese a esta controversia, algunos proyectos del pacto fiscal siguen avanzando en el Congreso, como es el de las obligaciones tributarias, que ya fue aprobado por la Cámara Baja y se encuentra en discusión en la Comisión de Hacienda del Senado.

El ministro Mario Marcel recordó que "la mejora en el cumplimiento de obligaciones tributarias permitiría financiar más de la mitad de los compromisos de gasto del pacto fiscal con recursos provenientes de contribuyentes que están abusando del sistema o que están incumpliendo involuntariamente con su responsabilidad".

"En particular, permitiría financiar los dos compromisos más apremiantes de gasto: el aumento de la PGU y las otras obligaciones fiscales asociadas a la reforma previsional; precisamente, el aumento de la cotización de los empleadores, y permitiría aumentar la inversión pública en seguridad ciudadana y justicia, para poder completar el incremento del 40% de la inversión en esta materia de acuerdo al año 2022", señaló el jefe de la billetera fiscal.