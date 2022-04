"Cuenta con toda mi confianza": Espaldarazo de Boric en las horas más duras de Siches en Interior

El Presidente Gabriel Boric expresó su respaldo a la ministra del Interior, Izkia Siches, quien vive sus momentos más difíciles en el cargo, después de admitir que compartió "información incorrecta" al acusar que durante el Gobierno anterior, un vuelo de expulsión de migrantes no aterrizó en Venezuela, y volvió a Chile con todos sus pasajeros.

Si bien evitó responder preguntas al respecto durante la presentación del plan de recuperación económica del Gobierno en Maipú, a su salida de la Junta de Vecinos Villa Almirante Blanco Encalada dio un breve espaldarazo a la jefa de gabinete.

Antes de volver al Palacio de Gobierno, fue consultado sobre si respalda o no a Siches, y respondió haciendo un gesto de aprobación y aseverando que "cuenta con toda mi confianza".

🔵AHORA: “Hablamos, cuenta con toda mi confianza 👍🏽”.



El Presidente Boric respalda a la Ministra del Interior, Izkia Siches. @Cooperativa pic.twitter.com/tmrESxmdTb — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) April 7, 2022

Posteriormente, una vez que ingresó a La Moneda, Boric finalmente conversó con la prensa, reflexionando que "ante los errores, uno tiene dos alternativas: hay quienes miran para el lado y se hacen los lesos, y hay quienes los enfrentan y los enmiendan. El caso de la ministra es el segundo".

"Evidentemente estos errores no pueden seguir cometiéndose, pero lo hemos conversado con la ministra", acotó, en referencia a la reunión de alrededor de 40 minutos que sostuvieron esta mañana, y aseveró que "el episodio lo doy absolutamente por superado, y para que no quede ninguna duda ni especulación, la ministra va a seguir cumpliendo todas sus funciones y cuenta con mi confianza".

El Presidente afirmó, además, que "no trabajo con ultimátum; confío en mis colaboradores y colaboradoras" para disipar los rumores de una renuncia, y agregó que una eventual responsabilidad política por esta frustrada acusación "se ve en el Ministerio correspondiente".

Varios en la oposición han exigido la renuncia de Siches, que lleva menos de un mes en el cargo, e incluso, no descartan acusarla constitucionalmente, mientras que un grupo importante de oficialistas la ha blindado.



Uno de ellos es el ex ministro del Interior José Miguel Insulza, quien señaló en Cooperativa que "la prolijidad significa que uno verifique mucho una información antes de darla, pero no estoy por condenar permanentemente a quien no ha verificado esa información".