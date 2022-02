Delgado respondió a Marcel por extensión del IFE Laboral: No me queda clara la crítica

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondió a las críticas del futuro titular de Hacienda, Mario Marcel, ante el anuncio de la extensión del IFE Laboral hasta junio.

Luego que Marcel cuestionara que se tomara una decisión de estas características sin consultarle al gobierno entrante, Delgado indicó que "lo que ha dicho el futuro ministro Marcel no queda muy claro, no queda claro si no le gustan las políticas respectivas al IFE o si querían hacerlo ellos o si nos están cuestionando que el presupuesto 2022, que empieza el 1 de enero, debería comenzar el 11 o 12 de marzo".

"La verdad es que no queda muy claro cuál es su crítica, pero siempre en materia de seguridad por lo menos, más que quedarme con las palabras del futuro ministro Marcel, me quedo con las palabras de la futura vocera de Gobierno, que ha dicho que este gobierno tiene que gobernar hasta el 11 de marzo y eso estamos haciendo", insistió.

Quien también se refirió al tema fue el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, indicando que "es razonable tener muchas ganas de entrar a la cancha a jugar un partido, pero más importante es Chile. El año tiene 12 meses y no nueve. Tuvimos reuniones bilaterales impecables, probablemente las más difíciles porque naturalmente los ministerios políticos están expuestos a mayor tensión".

"En ese sentido, creo que un ministro entrante puede hacer sugerencias y solicitudes en las reuniones, pero creo que la forma de hacerlo, en una conferencia de prensa, en el mismo Ministerio que hoy ocupa el ministro Cerda, es poco común en Teatinos 120, donde los ministros de Hacienda siempre han sido especialmente colaboradores y deferentes el uno con el otro. Espero que esto haya sido una excepción", puntualizó.

Las críticas de Marcel tensionaron la "bilateral" sostenida este martes con el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien respondió que seguirán gobernando hasta el último día previo al cambio de mando, fijado para el próximo 11 de marzo.