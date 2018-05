Denuncian que Felipe Larraín usó platas públicas para viaje a reunión de ex alumnos de Harvard

La bancada de diputados del Partido Socialista denunció ante la Contraloría General de la República un viaje del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a Estados Unidos para participar de una reunión de ex alumnos de la universidad de Harvard y que, acusan, fue financiado con recursos públicos.

El viaje a Boston fue efectuado entre el 11 y 16 abril y, según explicó el diputado Manuel Monsalve, la invitación la recibió Larraín hace nueve meses cuando no tenía cargo público alguno, por lo que se trata de una actividad privada.

La @bancadaPSchile denuncia a la Contraloria General de la República de viaje particular del Sr. Ministro Felipe Larraín a los Estados Unidos para participar en el día del ex alumno de la Universidad de Harvard, con fondos públicos por montos de más de 5 millones de pesos pic.twitter.com/rJAXn0WnlD — DiputadosPS (@bancadaPSchile) 8 de mayo de 2018

Se indicó que el viaje se materializó con pasajes comprados a través de Mercado Público por 4.175.000 pesos.

Según los denunciantes, se trata de pasajes de primera clase y con viáticos del Ministerio por casi un millón de pesos.

En esos días de abril, según la página de Transparencia del Ministerio de Hacienda, la única actividad pública que tuvo Larraín fue esa reunión de ex alumnos de Harvard.

Monsalve detalló que "en la página de la Ley de Lobby, de transparencia del Ministerio de Hacienda, está publicada una sola actividad a la que concurrió el ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín".

"Él concurrió al día del alumno de la Universidad de Harvard, o sea, se fue a reunir con sus ex compañeros de universidad. Los chilenos entenderán que cuando uno concurre a reunirse con sus ex compañeros, eso no constituye una actividad de carácter público. Ese viaje que se realizó entre el 11 y 16 de abril fue financiado con recursos públicos", aseveró el diputado socialista.

La información se conoce en medio del segundo plan de austeridad fiscal impulsado por Hacienda, que implica restricción para la compra de automóviles, computadores o equipamientos de oficina para el Estado.

Por este motivo, el diputado PS, Leonardo Soto, apuntó que en materia de austeridad fiscal, el ministro de Hacienda "predica pero no practica".

Bancada PS acusa ante Contraloría que el Ministro Felipe Larraín fue a una reunión de ex alumnos Harvard pagado por todos los chilenos.



Sobre austeridad fiscal dicen que "predica pero no practica".@Cooperativa — Jorge Espinoza C. (@espinozacuellar) 8 de mayo de 2018

Soto sostuvo que Larraín "gastó cuatro millones de pesos en un pasaje a Estados Unidos, en primera clase, haciendo tabla rasa con todo lo que había dicho a toda la administración pública. Es sin duda un monumento al padre Gatica, que predica pero no practica".

Ministro defendió viaje: "Es algo que prestigia a nuestro país"

Ante esta denuncia, el titular de Hacienda entregó su versión del viaje que, según afirmó, "prestigia" al país e indicó que la acusación "me parece una pequeñez, estas son el tipo de cosas que ensucian la política".

"No es una reunión de ex alumnos, es seminario anual de los ex alumnos de Harvard, al que fui invitado hace un tiempo atrás. Efectivamente, es una cantidad, relativamente, algunos miles de dólares y es lo que cuesta un viaje no más y que, además, la gran parte lo cubre Harvard. Tienen algunos límites para el pago, no sé, pero una buena parte de esto se va a reembolsar", aclaró.

Larraín dijo que "esto es algo que prestigia a nuestro país, que el ministro de Hacienda sea invitado junto a sólo profesores titulares de la Universidad de Harvard, a ser la única persona que no es profesor de Harvard que está exponiendo en un seminario".

"(La invitación) la recibí anteriormente, pero asistí y fui presentado en todo con calidad como de ministro de Hacienda", precisó.

Los socialistas piden que la Contraloría inicie un sumario para determinar responsabilidades.