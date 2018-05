Desbordes reconoció errores comunicacionales y emplazó al contralor a "ser más sobrio"

En el marco de las críticas al ministro de Salud, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, reconoció que han habido errores comunicacionales en el gobierno, pero emplazó al contralor a ser más "sobrio" y "prudente".

El diputado comentó que "han habido hechos comunicacionales desafortunados en algunos casos, yo creo que a algunos ministros les ha costado acostumbrarse a la condición de ministros, no es nada grave".

"En el caso del ministro de Salud, ha hecho una muy buena gestión, el tema del protocolo quizás ha enredado esto, sobre todo después del fallo de Contraloría", precisó.

Desbordes planteó que "no comparto el criterio jurídico que hace Contraloría, pero hay que acatarlo. Lo que no me parece y me parece sorprendente es que para algunos casos la Contraloría tenga una agilidad impresionante y para otros casos no, y sobre todo la forma en que se hace el anuncio".

"Ojalá el contralor trate de ser más sobrio y vuelva a una práctica de una Contraloría prudente", puntualizó.