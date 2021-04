Desbordes valora IFE renovado, pero insiste en que el Gobierno "ponga ayuda universal en la mesa"

El presidenciable de Renovación Nacional y el PRI, Mario Desbordes, reconoció los esfuerzos del Ejecutivo por facilitar el acceso a sus ayudas económicas para hacer frente a la pandemia, pero insistió en la importancia de que éstas se transfieran a todos.

Aludiendo al IFE renovado, reflexionó en El Diario de Cooperativa que "hay ayudas estatales que yo valoro y se mejoraron mucho y fue un desmentido para aquellos que decían que no había que hacer ayudas universales, tanta gente y candidatos en mi sector que les decían que no, que le podíamos dar plata a quien no la necesita".

"El Gobierno avanzó este lunes y hay un hito: ayuda universal a un sector; de aquí para abajo no vamos a pedir nada, se terminó la discusión (...) por lo menos ya se cambió el switch, la hiperfocalización empezó a ceder, y eso yo lo valoro", afirmó.

Por lo mismo, "lo que le hemos dicho al Gobierno es que ponga ayuda universal en la mesa; lo dice Álvaro Elizalde (PS), lo dice Yasna Provoste (DC)... Puedo mencionar a mucha gente de la oposición, y por supuesto también del Gobierno: lo dice Evelyn Matthei, Joaquín Lavín (ambos UDI), lo digo yo".

"Para eso tienen que llegar recursos fiscales, y por eso es posible también una reforma tributaria en el horizonte inmediato", apuntó el ex ministro.

Esto, pues "vamos a terminar la pandemia, y cuando se solucione, nos vamos a encontrar con un drama económico, por lo tanto, igual necesitamos al Fisco con más músculo de lo que tiene hoy día".

En esa línea, también exhortó al Congreso a "resolver qué exenciones (tributarias) terminan y cuáles se modifican", al tiempo que anticipó que "también va a haber que avanzar en impuestos a algunas otras cosas, eso es evidente, cuidando no dañar la economía, y en eso se está trabajando. Va a haber de todas maneras una reforma tributaria pequeña".

"NO SÉ SI SE PUEDA EVITAR UN TERCER RETIRO"

Aunque dio estas alternativas a echar mano a los fondos de las AFP, estima que aunque el Tribunal Constitucional deseche su tramitación, se podría presentar otro proyecto de giros mientras sea distinto, "que cambie el guarismo a 9,5 o 10,5, se modifican los términos y se hace permanente, que es lo que se rechazó en la Cámara y que el Gobierno no quiere".

"Si el Gobierno insiste con el TC y no pone una alternativa sobre la mesa, nos obliga a eso y se va a discutir de manera urgente", aseguró, por cuanto "no sé si se pueda evitar un tercer retiro a estas alturas".

Hay que buscar las mejores alternativas para recuperar el dinero que se ha retirado de las AFP, y así no afectar las pensiones https://t.co/H91KPry881 — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) April 23, 2021

Incluso, Desbordes reafirmó la posibilidad de que el Ejecutivo patrocine uno propio con restricciones, "como que en vez de sacar 4 millones y medio máximo pudieran ser 3 o 2 y medio, y siempre estableciendo mecanismos para reponer la plata, porque el gran talón de Aquiles de estos proyectos es que la gente saca plata que va a necesitar después".

En ese sentido, lo que plantean desde RN y la DC, así como los economistas Joseph Ramos y José de Gregorio, son "fórmulas para que la gente reponga la plata: cotiza 11 por ciento durante un periodo, o jubila más tarde, y en ese caso, el Fisco pone un bono sobre la mesa, y eso ya está en la propuesta de reforma previsional".