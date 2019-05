¿Espionaje? Remueven al jefe de seguridad presidencial por dron que sobrevoló La Moneda

El pasado 17 de abril un ciudadano venezolano fue descubierto mientras operaba un dron que sobrevolaba el Palacio de La Moneda, incidente que derivó en la salida del jefe de seguridad presidencial por no seguir el protocolo en casos de este tipo.

El sujeto, Derwin Orlando Oropeza Chacoa, quien pese a ser venezolano portaba un carnet de identidad peruano por su residencia temporal en ese país, fue detectado por personal de Carabineros operando el dron en plena Plaza de la Constitución.

Según los antecedentes, el dron tenía camuflaje militar con una alta resolución. El hombre fue detenido, interrogado y al día siguiente abandonó el país.

De acuerdo a la explicación del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el problema en este caso es que no se siguió el protocolo, debido a que no se dio aviso a los superiores de la institución.

"Debió haberse informado inmediatamente al mando. Esta información no subió automáticamente a la autoridad. A mí se me debió haber informado como al alto mando, el coronel (Ricardo) Yáñez de Orden y Seguridad. Cuando nos informamos a las horas después, yo pedí explicaciones a la institución, me reconoce que también se informó con un desfase de horas preocupante", dijo el subsecretario.

Ubilla agregó pidieron "acciones inmediatas de Carabineros, se logra ubicar nuevamente al ciudadano venezolano, se le detiene, se le hace un control más detallado de los antecedentes del hecho, por lo cual se hace una acción mucho más específica".

Esto fue cotejar sus datos con la PDI, con control fronterizo y enviar la información a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), todo lo que no se había hecho.

Ante la molestia del Gobierno por este caso y por la gravedad de los hechos, considerando un posible espionaje o la eventual recolección de datos sensibles desde La Moneda, Carabineros determinó la remoción del jefe del Departamento de Seguridad Presidencial, el coronel Marcelo Lepín.

"Yo diría que el problema de seguridad misma de La Moneda, fue cubierto con el protocolo respectivo y se detuvo a la persona", sostuvo el subsecretario Ubilla.

"Después de que se dio por cerrado el caso, cuando se le entregaron todos los antecedentes a la fiscal, entonces Carabineros hace un análisis de la situación, determina que aquí hay una falta y a partir de eso toma la decisión Carabineros de cambiar al coronel, sacarlo de sus funciones en el Palacio", añadió.

Quien asumió el cargo desde la semana pasada fue coronel Sergio Carrasco, quien estaba a cargo del Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI).

Lugares prohibidos por la normativa

En Chile, actualmente existe una normativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que prohíbe sobrevolar por zonas denominadas como peligrosas o de seguridad. Entre estas están, por ejemplo, el Palacio de La Moneda y Cerro Castillo, además de los recintos militares, aeropuertos y centros penitenciarios.

Según explicó el piloto de dron y director de desarrollo de la Academia Prodrone, Maximiliano Rodríguez, "existe una enorme cantidad de drones de hobby como, por ejemplo, el dron que interceptaron sobrevolando el Palacio de Gobierno, pero cualquier aeronave que es utilizada de modo recreativo no puede volar sobre los 50 metros de altura y solamente puede hacerlo en terrenos donde haya tenido autorización".

"Tenemos que tener en cuenta que esto, hoy en día, no es una ley propiamente tal, es una normativa y una normativa lo que hace es regular el uso de drones dentro de nuestro espacio aéreo. En este caso en particular, el Palacio de Gobierno es una zona prohibida, entonces, este ciudadano extranjero sí o sí estaba incurriendo en una falta", añadió el experto.

Cualquier aeronave que supere los 700 gramos y que alcance los 9 kilos, que sea usada de manera comercial o recreacional en zona urbana debe estar certificada ante la DGAC. Además se debe conocer la normativa y las zonas a las que se tiene restricción de vuelo, detalles que se pueden encontrar en su sitio web.