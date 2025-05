Fallida acusación constitucional contra Durán: Desbordes instó a "dar vuelta la página"

La fallida acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, sigue generando reacciones en el mundo político, con cuestionamientos a la "falta de fundamentos" de la acción y llamados a "dar vuelta la página".

La votación registró 63 votos a favor de la acusación, 63 en contra y 14 abstenciones, lo que selló el rechazo de la iniciativa que buscaba destituir a Durán por su gestión durante la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental.

Tras conocerse el resultado, el propio delegado Durán calificó la acusación como "injusta e infundada" y señaló que siempre se sintió confiado en el resultado, destacando la oportunidad que tuvo para exponer sus argumentos ante las comisiones de Seguridad y Deportes.

Aseguró que los fundamentos de su trabajo fueron "muy contundentes" y que incluso parlamentarios que votaron a favor reconocían en privado que la acusación "no tenía mérito".

Desbordes llamó a "dar vuelta la página"

Las reacciones desde otros sectores políticos también se hicieron sentir. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien previamente había manifestado su respaldo a la gestión de Durán, reiteró su postura tras la votación.

Desbordes instó a "dar vuelta la página" sobre el tema, considerándolo un "tema pasado, tema cerrado".

Al ser consultado sobre si el reiterado rechazo de acusaciones constitucionales no reflejaba un desorden en Chile Vamos, el jefe comunal declinó profundizar, indicando que ya había dado su opinión al respecto.

El rechazo de parlamentarios

Un factor determinante en el rechazo de la acusación fue la abstención de parlamentarios de los partidos Demócratas, Amarillos y la Democracia Cristiana (DC), quienes consideraron que la acusación "no estaba bien fundamentada".

"A nivel de argumentos jurídicos, la acusación contra el delegado Durán no estaba bien fundamentada. Por lo tanto, desde la responsabilidad que siempre hemos ejercido, a través de nuestro voto, decidimos abstenernos en esta acusación", afirmó Érika Olivera (Demócratas).

En tanto, su par Joanna Pérez explicó que "Demócratas no ha levantado ninguna acusación constitucional, no porque no creamos que hay argumentos, ya, en el caso de la exministra Tohá nosotros creíamos que había, pero no estaban los votos".

"Creo que la gente está aburrida de estos espacios en los que finalmente desviamos la atención, un día completo, cuando tenemos urgencias que no abordamos", puntualizó.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara y representante de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, señaló que, a su juicio, "en la derecha hicieron una mala presentación de acusación constitucional".

Apoyó su afirmación indicando que ni siquiera los juristas que la bancada impulsora invitó a hablar en las comisiones asistieron".