Felipe Guevara renunció al Gobierno en medio de investigación de Contraloría

El delegado presidencial metropolitano, Felipe Guevara (RN), renunció este viernes al Gobierno, sólo un día después de que se revelara que la Contraloría General de la República (CGR) le abrió un sumario por un eventual conflicto de interés, luego de que se le adjudicara un contrato por más de 6.770 millones de pesos a una empresa de su hermano, Matías Guevara.

En un comunicado emitido por el Gobierno se indica que "el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha aceptado la renuncia a su cargo del Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Felipe Guevara".

La Moneda anunció que en su reemplazo asumirá "Emardo Hantelmann, quien se desempeñaba como Subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno".

"El Presidente de la República le desea el mayor de los éxitos al nuevo Delegado Presidencial y agradece el trabajo realizado por Felipe Guevara", concluye el comunicado.

Renunció el delegado presidencial RM Felipe Guevara. Asume Emardo Hantelmann @Cooperativa pic.twitter.com/yWD5e18PUB — Kassandra (@kasswg) October 1, 2021

Según publicó ayer La Tercera, el objetivo de la investigación es determinar la existencia de eventuales faltas a la probidad en la adjudicación del millonario proyecto del Polideportivo San Gregorio en La Granja, cuya construcción quedó a cargo de la sociedad denominada Unión Temporal de Proveedores, compuesta por la Empresa Constructora Lima y el constructor civil Matías Guevara.

Se busca constatar por qué dicho municipio, a cargo del alcalde Felipe Delpin (DC), siguió adelante con la adjudicación, aunque ya se había dado orden de dejarla sin efecto, precisamente debido al parentesco entre el ex intendente y uno de los favorecidos.

La Contraloría tomó acción después de que, el 13 de septiembre, el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, solicitara al ente abordar la situación, ya que Constructora Lima abandonó abruptamente las obras de la etapa uno del polideportivo, cuando tenían solo un 52 por ciento de avance, algo que el falangista consideró "indignante e inaceptable" al inspeccionar la paralización en terreno el 9 de septiembre. Orrego apuntó directamente al rol de Felipe Guevara en esta licitación, que cuenta con más de 4.000 millones de pesos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

"ACTUÉ SIEMPRE DE MANERA HONESTA Y TRANSPARENTE"

Mediante una declaración pública posterior a la de la Presidencia, Felipe Guevara afirmó: "En el día de hoy 1 de octubre del 2021, he tomado la decisión de renunciar voluntariamente a mi cargo de Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, con la convicción de haber cumplido a cabalidad cada una de las tareas encomendadas, en beneficio de todos los vecinos y vecinas de la

RM".

"Dejo este cargo con la certeza de haber actuado siempre de manera honesta y transparente, así como en mis 26 años de servicio público. Agradezco la confianza que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, depositó en mí cuando el país y la región atravesaban momentos difíciles", agrega, escuetamente.

Guevara dejó la alcaldía de Lo Barnechea el 29 de octubre de 2019, pocos días después del estallido social, para asumir como intendente en reemplazo de Karla Rubilar.

AHORA: en su última comunicación como Delegado Presidencial @FelipeGuevaraSt da cuenta de su renuncia y dice "haber actuado siempre de manera honesta y transparente" #CooperativaContigo 👇 pic.twitter.com/qfZFsGl9D9 — Mauricio Bustamante (@tv_mauricio) October 1, 2021

Ayer, Guevara ya había negado toda responsabilidad personal "en los lamentables hechos" que indaga Contraloría.

"Ante la interpretación en la que se pretende vincularme con este proceso de licitación, la Contraloría General de la República, a través de su División Jurídica, emitió su pronunciamiento en el oficio N°10416 del 30 de junio del 2020, donde expresamente declara que la situación se encuentra resuelta a la eventual inhabilidad que podría haberme afectado en esa licitación. Por otra parte y en forma paralela a la consulta a la Contraloría, la Intendencia Metropolitana pidió a la Municipalidad de La Granja la revocación e invalidación de dicha licitación, situación que no ocurrió", señalaba el jueves el delegado presidencial.

"En definitiva, no existe responsabilidad de mi persona en los lamentables hechos acontecidos en la situación contractual entre la contratista y la Municipalidad de La Granja, la que deberá ser resuelta por las instancia que corresponden y desde ya estoy a disposición de la Contraloría como lo he hecho siempre para poder aportar los antecedentes que desvirtúan dichas acusaciones", añadía la ahora ex autoridad gubernamental.