Ávila será defendido por Francisco Cox, el mismo abogado que representó con éxito a Cubillos

El Ministerio de Educación confirmó este martes que el abogado Francisco Cox, experto en derechos humanos, fue el escogido por el titular de la cartera, Marco Antonio Ávila, para asumir su defensa en la acusación constitucional presentada en su contra por diputados de la oposición.

Abogado de la Universidad Diego Portales (UDP) y master en Columbia, el profesional ya asumió en 2019 la representación de la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos, en el libelo que impulsaba el ahora oficialismo contra ella y que finalmente fue rechazado en octubre de ese año por la Cámara Baja.

"La razón por la que decido asumir (a Ávila) es parecida a la que me llevó a defender a la ministra Cubillos", dijo Cox a La Tercera PM, advirtiendo que la acusación contra Ávila carece de fundamentos jurídicos y que la oposición decidió "que no les gustaba el ministro y había que cambiarlo".

"Me parece que una acusación constitucional es una herramienta que debe usarse muy excepcionalmente y cuando uno esté frente a hechos graves, ya sea de inejecución, de comisión de delitos, de violación a la Constitución, a las leyes. Y cuando se empieza a usar esto como un arma de disputa política para infligir una derrota a un Gobierno u otro, me parece que no es la herramienta. Un tema tan sensible como la educación lo que requiere es justamente la construcción de un plan o diseño nacional y no un espacio de disputa política", aseveró el abogado.

En tal sentido, Cox sostuvo que "no se ve rigurosidad cuando decides acusar a una persona sin nunca antes haberla interpelado y ante un ministro dialogante. Hay como una animadversión casi personal contra él (Ávila)".

OTROS CASOS

Cox es el único abogado chileno que ha litigado en la Corte Penal Internacional (CPI), en representación de las víctimas de la guerrilla en Uganda, y también trabajó en el programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch (HRW).

Además, fue uno de los cinco expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en México.

Entre los casos que están en el historial del profesional se encuentra aquel contra el Estado de Chile que lo llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego que se le negara la custodia de sus hijas a la jueza Karen Atala debido a su orientación sexual.

Cox también representó al exfundador y expresidente de la UDI Jovino Novoa y la exsenadora de la colectividad Ena von Baer en el marco de la indagatoria que involucró a la empresa Penta.