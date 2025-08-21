Tópicos: País | Gobierno | Gabinete
Boric afirma que la gestión de Mario Marcel dejó un "legado imperecedero"


El Presidente agradeció la "experiencia, trayectoria y templanza" aportadas por el economista durante sus tres años y medio como ministro de Hacienda.
En tono más personal, afirmó: "Su generosidad humana yo no la voy a olvidar".
Dijo estar seguro de que su sucesor, Nicolás Grau, trabajará "con profesionalismo, entusiasmo y visión de futuro que lo caracterizan".
El Mandatario indicó que, al modo de la Administración Aylwin, Marcel encarnó "una síntesis entre política y economía" que tocará transmitir, hacia el futuro, a quienes quedan tras él.