Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Boric afirma que la gestión de Mario Marcel dejó un "legado imperecedero"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Presidente agradeció la "experiencia, trayectoria y templanza" aportadas por el economista durante sus tres años y medio como ministro de Hacienda.

En tono más personal, afirmó: "Su generosidad humana yo no la voy a olvidar".

Dijo estar seguro de que su sucesor, Nicolás Grau, trabajará "con profesionalismo, entusiasmo y visión de futuro que lo caracterizan".

Boric afirma que la gestión de Mario Marcel dejó un
 ATON (archivo)

El Mandatario indicó que, al modo de la Administración Aylwin, Marcel encarnó "una síntesis entre política y economía" que tocará transmitir, hacia el futuro, a quienes quedan tras él.

En portada