Boric afirma que la gestión de Mario Marcel dejó un "legado imperecedero"

El Presidente agradeció la "experiencia, trayectoria y templanza" aportadas por el economista durante sus tres años y medio como ministro de Hacienda.

En tono más personal, afirmó: "Su generosidad humana yo no la voy a olvidar".

Dijo estar seguro de que su sucesor, Nicolás Grau, trabajará "con profesionalismo, entusiasmo y visión de futuro que lo caracterizan".