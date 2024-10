Boric reprochó la acusación "sin sustancia ni justificación" contra Tohá, que se vota este jueves

La Cámara de Diputadas y Diputados votará este jueves, en una sesión extraordinaria, la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), a quien pretenden responsabilizar del "desbande de la delincuencia" en el país.

Previo a ello, este miércoles entró en la discusión pública el Presidente Gabriel Boric, quien hizo eco de la declaración que ofreció ayer el exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez en la comisión revisora, donde sostuvo que lo planteado en el libelo es "absolutamente injusto" porque "las autoridades en este Gobierno se ocuparon de hacerse cargo de todas las deficiencias y falencias que tenía la institución" policial y, además, la experiencia de trabajo en conjunto "ha sido extraordinaria".

"Creo que ayer en las diferentes exposiciones quedó absolutamente claro no sólo la falta de sustancia y de justificación de la acusación constitucional, sino que creo que el compromiso de la ministra Tohá y del Gobierno en materia de seguridad ha sido explicitado no ya por nosotros, sino también por el exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez", relevó el Mandatario.

Asimismo, reprochó la actitud que mantiene la oposición hacia el Ejecutivo: "La UDI, la derecha, los Republicanos, que a esta altura son todos más o menos lo mismo o, al menos, se comportan de manera muy parecida, piden la renuncia de funcionarios del Gobierno todos los días".

Sin embargo, "no tengo tiempo para tomar en serio eso, mi preocupación son los delincuentes, combatir a los delincuentes, garantizar la seguridad de las familias", enfatizó Boric.

El oficialismo cuenta al menos con los votos desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda, pero la eventual ausencia de cuatro diputados por licencia médica -Mercedes Bulnes y Marcela Riquelme (Ind.-Frente Amplio), Carmen Hertz (PC) y Felipe Camaño (Ind.-DC)-, complica los cálculos para evitar el avance del libelo.

"EL PRESIDENTE NO QUIERE ENTENDER", CRITICA REPUBLICANOS

En la derecha, la UDI y Renovación Nacional han afirmado que apoyarán la ofensiva de Republicanos, mas no Evópoli.

En tanto, Demócratas no descarta la opción de terminar respaldando la acusación, pero su postura la zanjará el mismo jueves, dijo la jefa de bancada, Joanna Pérez.

"Yo creo que poco a poco estamos viendo una conciencia cada vez mayor de otros sectores de que la acusación en contra de la ministra Tohá es la única salida para lograr que el Presidente entienda la tremenda crisis que estamos viviendo", aseguró el diputado Luis Sánchez, jefe de la bancada de Republicanos.

Criticó que el Mandatario "no quiere entender y prefiere proteger a la ministra Tohá", y puesto que "el Presidente no va a tomar las medidas, y ya lo dijo transparentemente a todo el país, (que) no va a tomar las medidas que hoy día son necesarias, como es cambiar a la persona que está a cargo de la estrategia de seguridad del Gobierno, la única salida es por vía de esta acusación constitucional".

La sesión de Sala iniciará a las 10:00 horas de este jueves, primero con el debate y votación de la cuestión previa deducida por la defensa de Tohá, a cargo del expresidente del Consejo de Defensa del Estado Juan Ignacio Piña.