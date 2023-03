Cambio de gabinete: De Urresti pide equilibrar las subsecretarías y Cariola critica falta de unidad

En medio de los rumores sobre un posible cambio de gabinete, el senador socialista Alfonso de Urresti realizó una dura crítica al equipo de Gobierno afirmando que algunos "no tienen competencia y capacidad efectiva" para llevar adelante el programa.

En medio de la posible reestructuración de La Moneda, el Socialismo Democrático ha pedido mayor presencia en las subsecretarías, mientras, en todo el oficialismo el debate está centrado en la correlación de fuerzas y los equilibrios de ambas coaliciones gobernantes.

En esa línea, De Urresti comentó que "respetando absolutamente la facultad que tiene el Presidente de la República, es evidente que tenemos que reforzar a nivel nacional, regional y en distintas instancias, los equipos que hoy día están llevando adelante la labor del Gobierno: especialmente subsecretarías".

El parlamentario socialista agregó que "hay un desequilibrio, un desconocimiento de una serie de autoridades que no están haciendo el trabajo, que claramente no tienen las competencias, no tienen la capacidad efectiva de llevar adelante el programa".

Desde Apruebo Dignidad ven estas presiones como disputas por cuoteos. La diputada Karol Cariola (PC) consideró "un egoísmo tremendo" que las discusiones para el ajuste ministerial se puedan "basar en quién tiene más, quién tiene menos, o cuáles son las cuotas del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad".

"A mí me parece que eso no solo habla de una miopía, sino también de un egoísmo profundo de cómo estamos viendo la política. Para poder gobernar necesitamos no solo acciones de unidad, no solo declarar la unidad, sino que ejercerla".

Hoy se publicó la Encuesta Criteria de febrero, donde se vio un repunte en la aprobación del Presidente Gabriel Boric, que subió seis puntos porcentuales llegando al índice más alto desde marzo de 2022, con un 39% de aprobación.

Respecto a los ministros, sólo cuatro tienen más del 60% de conocimiento y 12 menos del 20% de conocimiento. Este indicador, según confirmó la ministra del Interior, Carolina Tohá, es parte de la evaluación para el cambio de gabinete.