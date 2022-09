Camila Vallejo: Es sesgado instalar que el resultado del plebiscito es contra un gobierno

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó que "es sesgado" instalar que el resultado del plebiscito de salida, que dejó al Rechazo ganador con una amplia mayoría de los votos, "es contra un gobierno que además fue electo por mayoría y con un programa transformador".

En entrevista con La Tercera, la exdiputada comunista aseguró que la elección del domingo "fue un momento histórico para el país, donde ha podido resolver, mediante la institucionalidad, sus diferencias. Eso ya es un triunfo para la democracia", pero que sobre la derrota del Apruebo "es evidente que la propuesta que nosotros creíamos que significaba un buen comienzo hacia el avance de una Constitución más democrática no lo recibió así otra gran mayoría".

"El texto no concitó la mayoría de los apoyos, no logró interpretar, por múltiples razones, lo que la gente buscaba en este plebiscito", dijo, aunque recalcó que la ciudadanía "sigue deseando cambios profundos... quiere cambios, no statu quo, no mantener las cosas como están. Por lo tanto, esto en ningún caso cierra las puertas, sino que abre un nuevo proceso".

Acerca de la posibilidad de que parte del electorado haya votado Rechazo para ir contra la gestión del Gobierno, Vallejo sostuvo que "no lo vemos necesariamente así", aunque apuntó a la existencia de una "crisis de representación", como también el descontento hacia la Convención Constitucional y que "esto no solamente respecto a forma, sino que al contenido", agregando a eso el voto obligatorio pero, a su juicio, "es sesgado instalar que este resultado es contra un gobierno que además fue electo por mayoría y con un programa transformador".

Sobre las consecuencias de este resultado en su sector, sostuvo que "no veo que en nuestro sector un ánimo de reseteo ni de renuncia. De hecho, todo lo contrario. Está muy clara la necesidad de reforzar nuestro trabajo en unidad para empujar los cambios. Hemos hablado de un diálogo para transformar, para reforzar el encuentro".

La vocera de Gobierno se refirió, además, a las reformas del Gobierno e indicó que "he visto que hay una convicción renovada y reforzada de reimpulsar nuestro programa de transformaciones" a través de las reformas, que "no es fácil, obviamente, y por eso esta premisa del diálogo para transformar, porque no tenemos mayoría en el Congreso".

CAMBIO DE GABINETE

Vallejo se refirió al ajuste ministerial que se llevó a cabo esta semana por parte del Presidente Gabriel Boric, y aseguró que fue "un reforzamiento" a la idea de diálogo intergeneracional y de reforzar "la convocatoria de nuestras dos coaliciones en el proceso de conducción del gobierno" y, sobre la mayor presencia del Socialismo Democrático en el Ejecutivo, añadió que para reforzar la conducción y la gobernanza del Gobierno y de las coaliciones "se requiere su incorporación para empujar con más fuerza el programa".

También habló sobre la relación entre el Gobierno y el Partido Comunista tras el traspié con Nicolás Cataldo, y dijo que "el PC, como todos los otros partidos, son piezas fundamentales. Y tenemos una convicción: estamos aquí porque compartimos un programa. Independientemente de las ministras, ministros, subsecretarios, subsecretarias que tengamos, somos parte porque consideramos que es necesario para nuestro país un gobierno de cambio y transformación".

"Si somos gobierno pensando en el bienestar de la población y no estamos gobernando efectivamente para los partidos. Sin perjuicio de eso, y lo mismo dijo nuestra ministra del Interior, los partidos son fundamentales para el alcance de los objetivos que están diseñados y pensados", acotó.