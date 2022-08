"Carabineros es una entidad autónoma": Frase de ministra Siches genera nueva polémica

El diputado Jorge Alessandri (UDI) enfatizó que "cinco meses después de asumir", la ministra Siches "no sabe que los carabineros dependen de ella".

Esto luego de que en T13 la ministra asegurara que "Carabineros es una entidad autónoma", enfatizando que esperaban "avanzar a mayor poder civil por sobre las policías", lo que generó una nueva polémica en torno a su rol como líder de la cartera de Interior.

"Cinco meses después de asumir, no sabe que los carabineros dependen de ella, que ella es la jefa, no se acuerda que en la legislatura anterior se acusó constitucionalmente a un intendente de la Región Metropolitana por el copamiento que había hecho Carabineros, me refiero a Felipe Guevara; no se acuerda que también se acusó a Chadwick por el caso Catrillanca", cuestionó el parlamentario gremialista.

EXTENSIÓN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN

En tanto, desde la Cámara Baja, parte de la oposición indicó que va a volver a respaldar una nueva extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, sin embargo, lanzaron críticas por adelantar la discusión.

El el presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, comentó que "vamos a aprobar, una vez más, el estado de excepción. Lo que no entendemos es que este estado de excepción lo aprobamos la semana pasada, todavía faltan 10 días para que se tenga que renovar".

"Usted cuando está enfermo, ¿el doctor a los dos días le renueva una licencia médica o le da una nueva receta, o espera que pasen los días prudentes para así poder realizarlo? Nosotros no tenemos ningún problema en concurrir el próximo jueves o viernes a renovar el estado de excepción, como por lo demás lo hicimos en enero y febrero", fustigó el parlamentario

EL ACUERDO OFICIALISTA

Sobre la remoción del "estado de excepción" en el proyecto de nueva Constitución, el parlamentario Gonzalo Winter enfatizó que el acuerdo oficialista busca reponer esa figura.

"La definición de los estados de excepción, en general, no se encuentra completamente abarcada en las Constituciones -ni en la del 80, ni en la de la Convención- sino en la ley de estados de excepción", indicó Winter.

"A mi juicio, podríamos comprender que una grave alteración del orden público es justamente una calamidad o un desastre, sin embargo, nuestros partidos han firmado un acuerdo en donde para que no se genere mayor polémica, se reponga en la nueva Constitución el estado de emergencia", agregó el parlamentario.