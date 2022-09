Carmen Hertz explotó tras la caída de Nicolás Cataldo: "¡La derecha debería venir con burka al Parlamento!"

La diputada oficialista Carmen Hertz (Partido Comunista) lamentó que el Gobierno tomara la decisión de bajar a su correligionario Nicolás Cataldo como nuevo subsecretario de Interior y acusó una "afrenta" a su colectividad desde los partidos de derecha, que se rebelaron desde un principio ante su designación.

"Es lamentable (la determinación de La Moneda) y no la entiendo", manifestó la parlamentaria a Cooperativa desde la sede del Congreso Nacional en Valparaíso.

"Me parece insólito que la derecha pautee el devenir y la conformación de los gabinetes en este país. No tienen autoridad moral alguna para hacer nada. ¡La derecha debería realmente, a mi juicio, venir con burka al Parlamento, para que no se les vea la cara!", fustigó Hertz.

"Nosotros somos un partido democrático, histórico, que tiene 100 años de existencia y no es posible realmente afrentarnos y agraviarnos de esta manera", agregó la parlamentaria.

Si bien el Ejecutivo había anunciado el nombramiento de Cataldo, minutos después reculó y finalmente decidió mantener a quien actualmente ostenta ese cargo, el socialista Manuel Monsalve.

Y es que, una vez conocida la designación del exdirigente estudiantil, voces de la oposición habían salido de inmediato a cuestionarlo, reviviendo antiguos mensajes del profesor de Historia en la red social Twitter en los que apuntaba contra Carabineros, institución sobre la que se refería como "pacos" e incluso "perros".

Integrante de la Administración Boric desde el comienzo, Cataldo seguirá en su actual puesto como subsecretario de Educación, según confirmaron fuentes de La Moneda.

LAGOS WEBER: DEBEMOS ESTAR A LA ALTURA DE LO QUE VIENE

Los cambios en seis carteras anunciados por el Presidente inclinaron la balanza del gabinete hacia el Socialismo Democrático.

Al respecto, el senador PPD Ricardo Lagos Weber llamó al oficialismo a "estar a la altura" de los desafíos.

"No es secreto para nadie que parte importante del Frente Amplio creció a costa de ganar un espacio político legítimo en función de una crítica a lo que ellos entendían que eran administraciones anteriores que no eran de su agrado o no eran de su gusto. Pues bien, la realidad a veces es más fuerte y la razón por la cual el Presidente hoy día es Presidente de Chile fue porque sumamos fuerza en su oportunidad para apoyarlo. Él tuvo el coraje de incorporarnos al Gobierno cuando lo invitó a ser parte y ahora hace un ajuste y espero que estemos todos a la altura de lo que viene", declaró el parlamentario.

Desde la Democracia Cristiana -que no es oficialista ni opositora-, en tanto, el senador Iván Flores dijo que "si me apuran, no es la Concertación la que está representada, son los partidos de Gobierno y punto".

"En la Concertación siempre tuvo la Democracia Cristiana y hoy día no está en el Gobierno. No ha sido del interés del Gobierno tratar de acercar el centro político de la centroizquierda, no digo para ofrecerle pega a los militantes, sino para participar del debate político de lo que viene. Y en eso la Democracia Cristiana es clave", añadió.