Cerro Castillo: Boric encabeza hoy cónclave en plena crisis por Monsalve y rumores de cambios ministeriales

El Gobierno llevará a cabo este miércoles, a contar de las 19:00 horas, una jornada de reflexión con ministros y los presidentes de los partidos oficialistas en Cerro Castillo, en Viña del Mar, tras los resultados de las elecciones municipales y regionales del fin de semana y la crisis que generó en La Moneda el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, denunciado por violación.

En la cita, que estará liderada por el Presidente Gabriel Boric, también participarán algunos alcaldes que lograron resultados favorables, como Tomás Vodanovic (Frente Amplio), Karina Delfino (Partido Socialista) y Javiera Reyes (Partido Comunista), de Maipú, Quinta Normal y Lo Espejo, respectivamente.

Desde el Ejecutivo explicaron que no fueron citados todos los candidatos ganadores ante la falta de tiempo y los largos viajes que deberían realizar.

Fuera de los triunfos del sector, otro de los temas a ser abordados en el encuentro son las derrotas más sensibles, como es el caso de Ñuñoa, donde Sebastián Sichel (ind-Chile Vamos) venció por pocos votos a la alcaldesa Emilia Ríos (FA), y el contundente resultado de Mario Desbordes (Renovación Nacional) que expulsó a Irací Hassler (PC) de Santiago.

CAMBIO DE GABINETE: CATALDO Y CARDOCH ABORDAN RUMORES

En paralelo, el Ejecutivo prepara un cambio de gabinete. El 16 de noviembre es la fecha límite para que autoridades salgan de su cargo y puedan postular a las elecciones parlamentarias del próximo año.

En esa misma nómina han trascendido los nombres de Nicolás Cataldo, ministro de Educación; Maya Fernández, ministra de Defensa, y Nicole Cardoch, subsecretaria General de Gobierno.

"A mí me tienen sin cuidado eventuales cambios de gabinete, porque uno asume estos desafíos sabiendo que al día siguiente puede ya no ser autoridad", dijo Cataldo a la prensa.

"Yo tengo intenciones de llegar hasta el final en mi rol como ministro de Educación y que el Presidente y mi partido sean quienes resuelvan, en definitiva, cuál es la proyección en caso de haberla y en el caso particular de mi intención es llegar hasta el final hasta que el Presidente decida lo contrario", agregó el secretario de Estado.

Cardoch, por su parte, señaló que "muchas veces el deporte nacional se vuelve comentar respecto a los cambios de gabinete. Acá la única evaluación y las decisiones pasan por una persona que es el Presidente de la República. Yo tengo una única aspiración por estos momentos que es servir al Gobierno en Chile siendo privilegiada con el honor de ser subsecretaria".

En el caso de Fernández, La Tercera PM publicó esta tarde que la titular de Defensa decidió no postular al Congreso y que ya lo transmitió a su círculo íntimo.

PREVISIONAL: OPOSICIÓN ANALIZA EFECTO DE EVENTUAL SALIDA DE JARA

Asimismo, el Gobierno debe resolver con este ajuste la salida de la ministra vocera Camila Vallejo, por su pre y post natal, y la eventual candidatura presidencial de Jeannette Jara, ministra del Trabajo. Ambas militantes comunistas, por lo que se suma también la falta de representatividad del Partido Comunista en el comité político.

Consultado por el impacto que tendría la salida de la titular del Trabajo en la reforma de pensiones que se discute en el Congreso, el senador y timonel de RN, Rodrigo Galilea, afirmó que "independientemente de la continuidad o no de la ministra Jara en su cargo, creemos que existen las condiciones para seguir profundizando y debatiendo una reforma previsional".

"Circulan rumores de que la actual ministra del Trabajo, Jeannette Jara, podría dejar su cargo en el futuro para asumir nuevos desafíos. No sabemos si esto sucederá o no, pero consideramos que la discusión sobre la reforma provisional y la búsqueda de una solución adecuada trasciende a los ministros en ejercicio. Actualmente, no solo la ministra del Trabajo está involucrada, sino también el ministro de Hacienda, los subsecretarios, asesores, especialistas y los parlamentarios que abordan el tema en el Congreso", destacó el dirigente opositor.

En la Cámara, en tanto, el diputado Henry Leal (UDI) dijo que no ve "ningún impacto negativo; al contrario, creo que Jeannette Jara en el último tiempo ha sido más un obstáculo que una ayuda para llegar a un buen acuerdo en materia de pensiones".

"Ella tiene posturas muy radicales propias del Partido Comunista que ha impedido un avance. Yo espero que si se va, va a llegar alguien razonable, que esté dispuesto a llegar a un buen acuerdo centrado en subir las pensiones y no en temas ideológicos. Por lo tanto, no veo ningún impacto negativo, creo que puede ayudar a destrabar y que ella ha sido más parte del problema que de la solución en la reforma de pensiones", aseguró el gremialista.