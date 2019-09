Cubillos defiende su libertad de expresión: "¿No tengo derecho a criticar?"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, volvió a referirse a la acusación constitucional presentada por la oposición en su contra y defendió su "derecho a criticar" las leyes que, como titular de esa cartera, está obligada a implementar.

El libelo acusatorio, ingresado esta semana a la Cámara de Diputados, impulsado por el PS y firmado por todas las bancadas de oposición, denuncia una presunta "falta de voluntad" para cumplir sus obligaciones como ministra, sentido en el que "incurrió en infracciones a la ley y a la Constitución, y que además dejó leyes de la República sin ejecución".

"¿Qué parte no estoy implementando?", preguntó Cubillos este domingo, en el programa "Mesa Central" de Canal 13.

"¿O me van a decir –planteó- que todos los ministros de la Nueva Mayoría y la Concertación, que no les gustaba la Constitución, o no les gusta, la estaban cumpliendo a contrapelo, y por eso entonces ameritaban una acusación constitucional?".

"¿Qué parte de las leyes no estoy implementado? ¿Qué parte de las leyes estoy infringiendo?", reiteró, ante lo cual fue interrumpida por uno de los panelistas, quien apuntó a los constantes cuestionamientos que ha hecho a leyes aprobadas en el Gobierno anterior, como la del nuevo Sistema de Admisión Escolar, cuya ejecución se le ha acusado de obstaculizar.

"¿Qué parte de las leyes estoy infringiendo?, volvió a consultar la ministra. "¿No tengo derecho a criticar, no hay libertad de expresión?", fustigó.

En ese marco, fustigó que "una acusación constitucional no es una herramienta para zanjar diferencias políticas".

FA apunta a "falta a la veracidad y a la probidad"

Desde el Gobierno de Sebastián Piñera y el oficialismo apuntan a una supuesta falta de fundamentos jurídicos del libelo, en una ofensiva comunicacional que ha sido reprochada en la oposición, por –dicen- "develar una falta de cultura democrática" e incluso "dar un poquito de vergüenza".

La diputada Camila Rojas (Comunes), presidenta de la Comisión de Educación, reaccionó a los nuevos dichos de la secretaria de Estado y aseguró que la "acusación tiene fundamento jurídico y se basa en hechos reales y comprobables", como "la falta a la veracidad, a la probidad, y discrima arbitrariamente".

"Problemas de educación pública no empiezan ni terminan con ella, pero ha contribuido sin duda", complementó la parlamentaria del Frente Amplio.

DC lamenta "soberbia" del Gobierno

Si bien como bancada firmaron la acusación constitucional, en la DC hay diputados, como Matías Walker, que no han comprometido su apoyo cuando se tenga que votar. Gabriel Silber, en tanto, aseguró que se tomarán el tiempo necesario para analizar el mérito del libelo con abogados.

Además, manifestó su rechazo a la reacción del Ejecutivo: "Parece que el Gobierno está desplegando acciones tendientes a al aprobación justamente de esta acusación. Vemos lamentablemente mucha soberbia, poco mea culpa, poco de recoger el guante respecto a los reparos graves, a nuestro juicio, que se hacen respecto a la gestión de la cartera de Educación".

"Lamentamos el tono con que al final del día están pavimentado y creando las condiciones para que esta acusación en definitive prospere y se apruebe", sentenció Silber.

Cubillos, en tanto, se sostiene en que la Contraloría desestimó las denuncias anteriores de la oposición por la gira promocional que hizo en el verano pasado por Chile para promover las bondades del ahora frustrado proyecto de ley de "Admisión Justa"; y que el Consejo para la Transparencia, en una cuestionada resolución, no detectó irregularidades en los mails masivos enviados a apoderados durante la tramitación de dicha iniciativa.

En la sesión del próximo martes se dará cuenta en la Sala de la Cámara de esta acusación y se sorteará a los cinco parlamentarios que integrarán la comisión que analizará el libelo acusatorio que consta de igual número de capítulos; su votación se prevé para la primera semana de octubre, mientras sus impulsores trabajan para conseguir los 78 votos necesarios.