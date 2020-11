Del Municipio a La Moneda: Rodrigo Delgado es el nuevo ministro del Interior

El Presidente Sebastián Piñera decidió finalmente nombrar al alcalde de Estación Central, el UDI Rodrigo Delgado, como nuevo ministro del Interior tras la salida ayer de Víctor Pérez, quien renunció luego de que la Cámara Baja aprobara la admisibilidad de la acusación constitucional en su contra.

El jefe comunal asistió primero a un concejo extraordinario del Municipio, donde presentó su renuncia y fue aprobada por unanimidad por los concejales, y dos horas después se trasladó hasta La Moneda para donde juramentó el cargo.

Delgado no podrá postular a otro período en la alcaldía de Estación Central, debido a la ley que limita la reelección, factor que la UDI consideró al proponer su nombre para ser el nuevo jefe de gabinete, opción impulsada por la timonel gremialista, Jacqueline van Rysselberghe, quien logró mantener a su partido a la cabeza de Interior.

El nombre de Delgado había sido sondeado en el anterior cambio de gabinete para llegar a la Segegob, cargo que ocupó finalmente el entonces diputado Jaime Bellolio, también de la UDI. Y volvió a aparecer en carpeta en los últimos días, cuando Pérez aún no renunciaba a Interior, pero en el Gobierno veían latente que iba a tener que nombrar a su cuarto jefe de gabinete.

Ocurrido el estallido social del 18 de octubre de 2019, Delgado fue crítico con el Gobierno por el manejo del orden público y las respuesta sociales, y desde la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh) fue uno de los impusores de la consulta ciudadana sobre una nueva Constitución que antecedió al Acuerdo por la Paz.

BIENVENIDA "ENTUSIASTA" Y CON LA MISIÓN DE DIALOGAR Y MODERNIZAR POLICÍAS

Tras hacer efectiva su renuncia a la alcadía, Delgado llegó hasta La Moneda para la respectiva ceremonia donde, entre aplausos del resto del gabinete, juró como nuevo ministro del Interior. Tras ello, Piñera le manifestó una "cariñosa y entusiasta" bienvenida, destacando que "todos conocemos su valiosa y larga trayectoria y sus aportes y contribuciones en el mundo municipsl y en el servicio público".

Como primera misión, "le hemos encargado practicar y recorrer los caminos del diálogo, la colaboración y los acuerdos con todos los sectores de la sociedad (...) porque es el único camino de nos va a permitir llegar a buen puerto en la conducción de nuestro país, y su trayectoria constituye un apoyo y una garantía de que va a saber cumplir con esa labor", apuntó el Mandatario.

"También le he pedido continuar impulsando con fuerza, voluntad y claro sentido de urgencia la modernización tan necesaria de nuestras policías; y trabajar estrechamente con las fuerzas de orden y seguridad, para resguardar el orden público, que es una garantía de libertad, para proteger la seguridad de los ciudadanos y llevar paz a las familias", complementó el jefe de Estado.

El tercer pilar de la gestión que parte Delgado será "mantener permanentemente un diálogo y colaboración con los intendentes, los gobernadores y especialmente con los alcaldes, para potenciar el desarrollo integral, sustentable y equitativo de todas las regiones, provincias y comunas de nuestro país", agregó Piñera.

"La Araucanía merece paz, y el diálogo es fundamental", dijo Delgado en su primera conferencia como ministro.

EL DESAFÍO DE "NO DESCONECTARSE" DE LA CALLE

"Ha sido un día de muchas emociones", comenzó expresando Delgado en su primera comparecencia como ministro ante la prensa, y recordó que "fueron tres períodos de alcalde, más otros como director de Desarrollo Comunitario, una comuna que me vio crecer personal y profesionalmente, y la cual siempre voy a llevar en mi corazón".

Resaltó que los alcaldes "tranversalmente me desean el éxito porque, más allá de las diferencias políticas, se requiere que el país pueda encaminarse en esta crisis social y sanitaria".

Y en ese marco es que se hace cargo de Interior, ministerio al que espera darle el sello del "municipalismo". "El principal desafío es no desconectarme de la calle, de la gente que he visto como ha sufrido, de ese Chile profundo que me permitió estar acá (...) y debo ser una persona que vaya incorporando el aprendizaje que tengo que poner en práctica en un cargo que requiere un desafío importante".

También fue consultado de entrada por la situación en La Araucanía, región que -enfatizó- "merece y necesita paz (...) he conversado transversalmente con muchos alcaldes y el diálogo es fundamental, la apertura, conversar y ver cómo hacemos lo mejor para el país", misión para la que "tengo que apoyarme mucho en los alcaldes de la zona".

UDI Y RN VALORAN LA OPCIÓN ELEGIDA

Desde el oficialismo, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) aseguró la decisión fue acertada en elegir a una persona con experiencia y competencia en el manejo de temas públicos.

El diputado UDI Javier Macaya analizó que "estamos en una etapa distinta, pero que implica que el oficialismo tenga la capacidad de alinearse y ayudar en los desafíos que se nos vienen en un año muy exigente, pero también implica necesidad de diálogo", ante lo cual cree que "Rodrigo Delgado, por su procedencia del mundo municipal, va a estar muy conectado con ese sentir (...) no tengo ninguna duda que va a hacer un muy buen rol como ministro".

A su vez, el diputado Sebastián Torrealba, jefe de bancada RN, destacó que el hasta ahora alcalde "tiene una vasta experiencia, conoce el Chile profundo, y eso le da una prestancia para asumir este cargo que evidentemente requiere de diálogos, conversación y de una oposición distinta, constructiva, que finalmente nos ayude a ejecutar ese diálogo".

Aprovechó de criticar a la oposición, apuntando que "cuando uno quiere diálogo y enfrente se encuentra con un frontón, es difícil poder hacerlo y así ha sido en estos meses desde el 18 de octubre (de 2019) en adelante".

Aprobado por unanimidad la renuncia de Rodrigo Delgado en el concejo municipal de Estación Central. Así se prepara la ceremonia en La Moneda @Cooperativa pic.twitter.com/r2xhQEM0Qt — Valentina Godoy (@valegodoyb) November 4, 2020

CONCEJAL LE DESEA SUERTE Y SE POSTULA PARA SUSTITUIRLO

Luego de que hayan aceptado la renuncia, el concejal Felipe Muñoz (Independiente), primera mayoría de la comuna, señaló que "fue un proceso bastante tranquilo, en general estamos todos en buena disposición deseándole lo mejor al alcalde Delgado".

"En términos personales yo he sido un concejal muy opositor al alcalde Delgado, sin embargo, reconocemos en él y en el rol que va a cumplir ahora, va a necesitar que le vaya muy bien, por el bien de Chile", agregó.

Sobre lo que viene para el municipio, detalló que "el secretario Municipal asume como alcalde subrogante y tenemos nosotros un plazo de 10 días para que se nos convoque a un nuevo concejo municipal en el cual tenemos que elegir un alcalde hasta las próximas elecciones".

En la antesala, "pongo mi nombre a disposición, soy el concejal con la primera mayoría y de ahí que hacemos un llamado a todas las fuerzas de oposición a que respalden mi candidatura", adelantó.