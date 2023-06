Dichos de Marcel sobre la PGU: Oposición la acusa de "faltar a la verdad"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, recibió un chaparrón de reproches de la oposición este domingo tras afirmar que la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio del Estado enfocado en mejorar las pensiones de las personas de la tercera edad y que es pagado mensualmente, se quedó sin financiamiento en 2022.

En entrevista con "Mesa Central" de Canal 13, el economista y expresidente del Banco Central dijo que la PGU "se creó en enero-febrero de 2022, en los últimos días del Gobierno anterior, y quedó sin financiamiento para 2022. Dentro de todo el ajuste de gastos que tuvimos que hacer, tuvimos que además generar el financiamiento para la PGU".

El jefe de la billetera fiscal agregó que "el año siguiente, para este 2023, cuando preparamos este presupuesto, solo para financiar el efecto año completo de la PGU, con el aumento de cobertura y reajustes que tuvo en el camino, absorbió la mitad del espacio fiscal que teníamos para el año".

Nada más terminada su participación en el programa, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), señaló, en el mismo espacio, que Marcel "no tiene razón": "Yo fui parte de ese proyecto y hay un informe financiero, o sea, como Congreso estamos constitucionalmente impedidos de aprobar una ley sin financiamiento y su financiamiento estaba".

"El ministro Marcel no tiene la razón (...) El ministro de Hacienda no puede decir que el Congreso aprobó una ley sin financiamiento porque sería imputar un acto que no es constitucional", dice el senador Juan Antonio Coloma por PGU



