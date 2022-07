El Gobierno sale de La Moneda: Comité político sesionó en un colegio de Renca

El Presidente Gabriel Boric y el comité político salieron del Palacio de La Moneda y sesionaron este lunes en un colegio de la comuna capitalina de Renca.

Pasadas las 08:00 de la mañana el Mandatario llegó hasta el el colegio Gustavo Le Paige, donde sostuvo el comité político con sus ministros y ministras que, de manera inédita, se encuentran sesionando fuera de la casa de Gobierno.

AHORA | Pdte Gabriel Boric llega al colegio Gustado Le Paige en Renca. Hoy se desarrollará el comité político fuera de La Moneda. @Cooperativa pic.twitter.com/3JX49jQIlp — Mariano Reyes C (@MarianoIRC) July 18, 2022

Tras esta cita, Boric y las y los ministros del comité político, además del alcalde de Renca, Claudio Castro, se reunirán con dirigentes vecinales para tratar temas de seguridad y vivienda que afectan actualmente a la comuna.

Alcalde @cn_castro recibió en el Colegio Gustavo Le Paige al presidente @gabrielboric junto a su Comité Político, que se realizará por primera vez en #Renca y que además se sumarán dirigentes/as de nuestra comuna para darle paso a una inédita conversación ciudadana. pic.twitter.com/fH2smIt2EA — Municipalidad Renca (@Muni_Renca) July 18, 2022

Finalmente, en el mismo lugar, el Presidente también citó a los dirigentes de los partidos políticos afines al Gobierno para sostener el tradicional comité ampliado.

Al finalizar las reuniones, la ministra Camila Vallejo realizó un vocería donde respondió preguntas acerca de las declaraciones del Mandatario acerca de un nuevo proceso en caso de que gane el Rechazo en el plebiscito de salida. La vocera señaló que existe "un camino trazado por el pueblo de Chile" que es el "mandato de cambiar la Constitución y avanzar hacia una nueva Constitución política para Chile redactada en democracia y de manera democrática".

"En el escenario de que se rechace, entonces se sigue con el mandatado inicial hacia una nueva propuesta mediante un nuevo proceso constituyente porque lo que se ha determinado en nuestro país es cambiar la Constitución Política del 80. Por lo tanto, no es que haya planes nuevos, el plan está trazado por el pueblo de Chile y es lo que queremos hacer respetar", aseguró.

Y apuntó que, aunque para algunos fue "una sorpresa" las palabras de Boric, Vallejo dijo que "responde a la misma solicitud y la inquietud que los partidos sostuvieron, de tener esta respuesta y decidimos como Gobierno poder adelantar ese camino post plebiscito del 4 de septiembre".

En esta línea, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, criticó que "hoy día ad portas de un resultado que parece no gustar o incomodarle, no solamente cambia de estrategia sino que nosotros exigimos que el Presidente haga una autocrítica de su más absoluto silencio durante el proceso constituyente. Si las cosas han llegado hasta aquí y hoy día, al parecer, la gran mayoría de los chilenos no está contento con este borrador convencional, también el Gobierno tiene mucha responsabilidad".