"Está equivocado": Marcel aclaró a Jadue que fue Bachelet quien lo incorporó al Central, no Piñera

Después de que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), acusara que el ex Presidente Piñera nombró a Mario Marcel en el Banco Central para "resguardar la política neoliberal", el ministro de Hacienda se limitó a aclarar que fue la Presidenta Bachelet quien -en 2015- lo incorporó al instituto emisor.

Consultado ayer miércoles, el secretario de Estado respondió: "No comento las declaraciones del alcalde Jadue", que en ese entonces sólo había reprochado al Gobierno de Gabriel Boric por su oposición a un nuevo giro desde los fondos de pensiones.

Pero hoy jueves, y en vista de que el ex precandidato presidencial apuntó directamente contra él, Marcel señaló que "me parece que hay un error de datos, porque hasta donde yo recuerdo, a mí me nombró como consejero del Banco Central la Presidenta Bachelet, y la misma me nombró presidente".

"Así que corregiría ese dato, que está un poquito equivocado", añadió el ministro, en el marco de un foro organizado por BTG Pactual.

También reafirmó la posición del Gobierno sobre el polémico quinto retiro: "El Presidente Boric ha dicho que nunca más una crisis debería resolverse a costa de los ahorros de los trabajadores, y los ministros del área económica y diversas autoridades de Gobierno que se han referido al tema han sido bastante consistentes en esa materia", acotó.

Consultado sobre si abandonaría el Ejecutivo en caso de que el Congreso apruebe el nuevo giro de pensiones, Marcel llamó a no hacer "política-ficción", e insistió en las razones que hacen de ella una "mala política pública".

EX MINISTROS RESPALDAN A MARCEL

En el foro Marcel coincidió con otros ex ministro de Hacienda: Ignacio Briones, Rodrigo Valdés y Felipe Larraín, todos los cuales respaldaron al actual jefe de la cartera.

"Pongámonos en los zapatos del ministro Marcel y de las presiones que va a tener en los próximos meses, y eso va a requerir mucho apoyo de quiénes estamos acá, más que la crítica; y por supuesto del Presidente Boric, él tiene la llave contra el populismo, y que diga: 'Esta cuestión se acabó' ", sostuvo Briones.

Valdés, quien dirigió la billetera fiscal durante Bachelet II, afirmó que "vamos a tener que ser apoyadores del equipo económico del Gobierno, ellos necesitan cintura para esto, no puede ser todo 'no', no pueden sólo afirmar la estantería".

A su turno, Larraín, que lideró la cartera en Piñera I y en el primer año de Piñera II, planteó que "el Gobierno tiene que jugar todo su capital político en evitar el quinto retiro, y vamos a ver, porque como dicen: 'Otra cosa es con guitarra'".

Hasta el momento, el Presidente Gabriel Boric no ha expresado públicamente su respaldo a Marcel, pero sí, quizás como un gesto, retuiteó hoy una nota periodística sobre la valoración del ministro como el mejor banquero central del mundo en 2021.

PROYECTOS DEL 10% SUMAN Y SIGUEN

Pese a todo, en el marco del quinto debate de retiro de ahorros de pensiones, que apuntan a habilitar un cuarto giro, la última jornada fue ingresado un octavo proyecto de reforma en ese sentido.

Esta vez fue presentado en el Senado, por el senador Karim Bianchi, quien en el período anterior promovió la misma medida como diputado. Según dijo, busca que su iniciativa "compita" con los siete ya propuestos en la Cámara Baja.

Por su parte, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja trabajará para refundir esos siete textos en uno solo, para luego empezar a analizarlo en abril.