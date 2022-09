Exministra Vega: "No había ninguna razón, en ese momento, para no hablar con Héctor Llaitul"

Tras su inesperada salida del Gobierno, la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega (PPD), defendió su intención de dialogar con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul: "No había ninguna razón -en ese momento- para no hablar con él. Y lo que hubo simplemente fue una serie de coincidencias desafortunadas", declaró.

A finales de agosto se dio a conocer que una asesora de la exsecretaria de Estado intentó contactarse con Llaitul, quien anteriormente había llamado a tomar las armas en contra del Gobierno. En entrevista con La Tercera, Vega explicó que en el momento en el cual se produce la llamada "no había ninguna razón para no conversar con Llaitul. ¿Por qué? Porque en ese momento la posición que teníamos en el Gobierno era que había que conversar, que las personas no se perseguían por sus ideas, sino que por sus hechos".

Aunque expresó que "fue una coincidencia desafortunada, porque el llamado que hizo la asesora lo hizo alrededor de las 17:00 horas, y a las 18:30 se conoce que Llaitul había dicho que había que empezar a prepararse. Sin embargo, una semana después de eso, el Presidente Boric dijo claramente que a las personas no se les persigue por las ideas, sino que por los hechos. Lo que quiero decir es que en ese momento no había ninguna razón para pensar que había personas proscritas para ese diálogo", otra cosa distinta fue su llamado violento y que, en ese caso, aclaró: "uno no dialoga con las personas que están por la vía violenta".

Acerca de la intención de hablar con Llaitul, señaló que "se pudo hacer de mejor manera. Eso fue un acto ingenuo. Pero, por otro lado, es súper fácil sacarse los balazos con asesores. Uno es responsable de su equipo".

"Un episodio de este tipo es difícil sostener que en realidad en ese momento me pegué en la cabeza. No me pegué en la cabeza: no había ninguna razón -en ese momento- para no hablar con Llaitul. Y lo que hubo simplemente fue una serie de coincidencias desafortunadas, que muchas veces generan este tipo de episodios", resaltó la médica de profesión.

"UNO TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONVERSAR CON TODOS"

Además, la exsubsecretaria de Salud Pública (2008-2010) señaló que "nunca tuve ninguna restricción de ningún tipo para la labor que efectuaba. Y desde ese punto de vista, todo lo que tenía que ver con avanzar en la entrega de tierras era parte de la misión encomendada y, por lo tanto, hubo, como insisto y vuelvo a decir, muchísimas conversaciones con muchísimas comunidades".

"Cuando uno está en problemas complejos, tiene la obligación de conversar con todos aquellos que estén dispuestos al diálogo. Eso es parte de la tarea. No puede autocensurarse", aseguró.

Sobre su renuncia, indicó que "hubo una decisión que fue más bien política de mi parte", por el momento político que se vivía respecto al plebiscito de salida: "Me pareció de mínima responsabilidad política que lo más sano y lo que producía menos daño o menor riesgo de daño era renunciar, porque la cosa se cortaba ahí", añadió.