Felipe Salaberry negó "ñuñoazo": Es completamente falso, de falsedad absoluta

El subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, calificó como "descabellada" y "de falsedad absoluta" la denuncia de un fiscalizador de tránsito de Ñuñoa que lo acusa de haber pasado tres luces rojas, haberlo insultado y amenazado y luego intentar, mediante su hermana, borrar el parte de tránsito.

"Es completamente falso, de falsedad absoluta, que haya cometido una infracción de tránsito y mucho menos que haya insultado a un funcionario municipal", dijo la autoridad de Gobierno mediante un comunicado.

"El día domingo 25 de agosto", fecha en la que se produjeron los supuestos hechos, consignados en un documento de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Ñuñoa, dice Salaberry: "Conducía acompañado de mi madre de 82 años de edad y de mi hija menor, por lo que resulta aún más descabellada la acusación de que me habría pasado una luz roja".

🔴 AHORA: Subsecretario Felipe Salaberry sale a desmentir categóricamente el haber pasado tres veces en luz roja, insultar a inspector, y la reunión posterior con alcalde de Ñuñoa. @Cooperativa pic.twitter.com/0Xfegw44WM — Patricio Andrade R (@patoandrader) 26 de septiembre de 2019

Salaberry señala la propia fotografía tomada por el fiscalizador lo muestra "detenido en un semáforo en Irarrázaval con José Pedro Alessandri, lo que desmiente todo el resto de la información publicada", que ubica el incidente en las calles Exequiel Fernández y José Domingo Cañas.

Salaberry afirma además que contestó a "todas las preguntas formuladas por el periodista (de la Radio Biobío) que firma la nota, a través de consulta ingresada el (...) por ley de transparencia".

En este aspecto, el medio de prensa señaló una versión totalmente contraria: "No contestó ninguna de las preguntas formuladas".

"No he recibido citación alguna sobre estos hechos. Sin embargo, me pongo a disposición inmediata y concurriré, como todo ciudadano, a entregar mi versión al juzgado de policía local respectivo de los hechos denunciados", remata la nota.