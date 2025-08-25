García defiende a Marcel: Es imposible atender necesidades sociales con endeudamiento

El nuevo ministro de Economía, Álvaro García, defendió este lunes en Cooperativa la administración de Mario Marcel a cargo del Ministerio de Hacienda, la que ha sido criticada por sectores oficialista por la entrega de recursos, asegurando que "es imposible atender las necesidades sociales a través del endeudamiento".

Las críticas a la gestión de Marcel llegaron de parte de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), quien cuestionó su énfasis en los recursos por encima de las necesidades sociales en áreas como salud y educación pública.

"Siempre topamos en los recursos. Se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social", dijo el timonel en diálogo con radio Nuevo Mundo, en una postura que marca una nueva diferencia con la abanderada presidencial de su partido y el oficialismo, Jeannette Jara.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, García defendió la administración de Marcel a cargo de la billetera fiscal, reafirmando que el enfoque del Gobierno es la responsabilidad fiscal.

"Creo que todo economista va a estar de acuerdo con las afirmaciones del ministro (Nicolás) Grau: es indispensable la responsabilidad fiscal para fomentar el desarrollo, el crecimiento y con ello atender adecuadamente las necesidades sociales", puntualizó el nuevo jefe de la cartera de Economía.

El déficit fiscal en Chile

En esta línea, explicó que Chile arrastra una década de déficit fiscal y que la política de la actual administración, siguiendo la línea del exministro Marcel y el actual ministro Grau, busca ajustar el gasto a los recursos disponibles.

"Chile lleva 10 años de déficit fiscal. Lo que hizo el ministro Marcel y seguirá haciendo este Gobierno -con Nicolás Grau- es acercarse a gastar lo que lo que se tiene. Es imposible atender las necesidades sociales a través del endeudamiento que va año a año menoscabando la posibilidad de destinar recursos a las prioridades sociales", enfatizó el economista.

Asimismo, reiteró su postura de desestimar las críticas directas a Marcel, señalando que "no son adecuadas", ya que, pese a no leerla en profundidad, el Ejecutivo tiene una postura clara en materia económica: "la responsabilidad fiscal es la forma más eficaz de atender las prioridades sociales".

"El Gobierno ha sido claro y va a mantener su posición, sobre que la responsabilidad fiscal es nuestra regla, y nos vamos a atener a la Ley vigente de no incrementar el endeudamiento público más allá de lo razonable, que está definido en la propia en la propia ley", puntualizó García.

Su llegada a La Moneda y los principales objetivos

Al ser consultado sobre las razones de su nombramiento, el ministro García afirmó que "cuando conversé con el Presidente, él fue muy claro en señalar las sus razones para designarme: fomentar la inversión para generar buenos puestos de trabajo. Esa es la tarea que él me asignó y las razones por la cual me designó".

Añadió en Cooperativa que las razones tienen "por supuesto, de política", y que "hace mucho tiempo he trabajado en fomentar la colaboración público-privada, tarea que es indispensable para que crezca la inversión y el empleo. Y por lo mismo, es una de las razones que él tuvo para designarme".

Asimismo, subrayó que el fortalecimiento de la inversión y el empleo es una tarea "indispensable" para el país. En esta línea, el Ministerio de Economía trabajará en la agilización de proyectos a través de la Ley de Permisos, una normativa que busca simplificar los trámites administrativos sin comprometer el cumplimiento de la regulación vigente.

Finalmente, el ministro resaltó la importancia de la futura Agencia de Financiamiento de la Inversión y el Desarrollo. Este proyecto, que se encuentra en su última etapa legislativa, tiene como objetivo asegurar que la inversión incorpore innovación y genere valor agregado a los recursos naturales.

García detalló que es "clave para que la inversión incluya innovación y, por lo tanto, valor agregado a nuestros recursos naturales".