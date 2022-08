Giorgio Jackson: "Me expresé mal, no me siento en ninguna categoría de superioridad moral"

El ministro de la Secretaría General de Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, ofreció disculpas públicas ante la polémica generada por su alusión a "la generación que nos antecedió", que incomodó a actores oficialistas y opositores.

Anoche, en una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch, el ex líder estudiantil se jactó de que "nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del Gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda. Yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza".

La declaración del titular de la Segpres -encargado, desde el Gobierno, de relacionarse con el Congreso- le valió una ola de cuestionamientos provenientes del mundo político, por lo que salió al paso para aclarar sus dichos en una rueda de prensa desde la sede del Parlamento en Valparaíso.

"No podía sino partir acá en el Congreso reconociendo que el día de ayer (...) creo que me expresé mal, que en ese sentido no debí haber dicho algunas cosas de ideas políticas de la forma que lo dije. Se lo he comunicado desde muy temprano a distintos jefes de bancadas dentro del oficialismo, porque creo que no contribuyen en nada al clima que debiésemos tener para sacar una agenda que es ambiciosa", declaró Jackson.

"Creo que hemos aprendido que no hay ningún discurso a partir de la superioridad moral que pueda converger en la unidad de propósito que esperamos tener, y por eso yo asumo que no estuvo bien lo que yo expresé", añadió el secretario de Estado.

De igual forma, admitió que "espero aprender de esta misma experiencia de que de repente un encuadre a partir de lo que uno dice puede echar por borda todo el trabajo que hemos venido trabajando con todos los parlamentarios y parlamentarias del oficialismo que espero seguir retomando".

"No existe pureza (...) Hemos aprendido de la historia para ponernos estándares más exigentes", aseguró.

La alusión de Jackson se suma a las otras controversias que se desataron durante la última semana por los dichos de sus pares de Economía, Nicolás Grau, que en la víspera dijo que a "las pymes, a diferencia de las personas, la inflación les trae costos y beneficios"; y de Interior, Izkia Siches, que el viernes generó indignación en la derecha con su "algunos se pegaron en la cabeza".

BORIC: "NO HAY NINGÚN ÁNIMO DE ARROGARSE UNA SUPERIORIDAD"

"No hay ninguna superioridad moral respecto a nuestros antecesores", aseveró el Presidente Gabriel Boric al ser consultado por Mega sobre los dichos de Jackson, previo a las disculpas públicas que ofreció en el Congreso.

Desde Puente Alto, el Mandatario reconoció que "no he visto el detalle" de las declaraciones del titular de la Segpres, pero "yo creo que a lo que se refería Giorgio es que vivimos en épocas distintas, ni mejores ni peores, épocas distintas".

"Acá nosotros tenemos que aprender de quienes nos antecedieron, en ningún caso superioridad", defendió Boric, subrayando que "yo he hablado mucho con Giorgio sobre esto y no tengo ninguna duda de que no hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad".

REACCIONES DEL CONGRESO

Desde la Democracia Cristiana, la diputada Joanna Pérez deslizó, previo a las disculpas de Jackson, la necesidad de removerlo de la Segpres, debido a las dificultades que ha tenido para relacionarse con las diversas bancadas del Congreso.

"Él tiene la prioridad número uno para no sostenerse en el espacio, siendo antes o después del 4 de septiembre. Ya es muy difícil que logre interactuar con bancadas", sostuvo la parlamentaria.

En la derecha, en tanto, el jefe de los diputados de la UDI, Jorge Alessandri, criticó a Jackson con todo irónico: "Al parecer es el arcángel Giorgio el que viene a redimirnos y acercarnos al camino correcto".

Tras las disculpas del ministro, el diputado Alexis Sepúlveda, del Partido Radical, respondió que "desde el Socialismo Democrático entendemos y acogemos las disculpas que el ministro ha dado".

"Entendemos que esto daña las relaciones, pero consideramos sinceras las excusas (...). Esperamos que este capítulo se cierre", expresó.

"Desde la bancada del Partido Socialista acogemos también las excusas que ha planteado el ministro Jackson", complementó su par Marcos Ilabaca.

"Creo que efectivamente él inmediatamente reconoce un error no forzado, nosotros como socialistas queremos que al Presidente Gabriel Boric le vaya bien. Para que la vaya bien también necesitamos que los ministros, y sobre todo el ministro que está a cargo de las conversaciones, del diálogo permanente con el Congreso, mida y cuide sus palabras", acentuó el diputado.