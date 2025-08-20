Boric removió al único ministro de la Federación Regionalista Verde Social

El Gobierno confirmó este miércoles la remoción del único ministro de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el hasta hoy titular de Agricultura, Esteban Valenzuela.

En su lugar, el Presidente Gabriel Boric nombró en el cargo en calidad de subrogante al actual subsecretario del ramo, Alan Espinoza, militante del Partido Socialista (PS).

"El Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Esteban Valenzuela", se indica en un escueto comunicado de Presidencia con el que se dio a conocer el cambio.

A falta de explicación oficial de su salida, la versión más fuerte apunta a una "pasada de cuenta" por la decisión del FRVS de impulsar una segunda lista parlamentaria separada del resto del oficialismo.

Sacar al ministro porque su partido se restó de la lista oficialista unitaria "sería una torpeza casi infantil", aseguró el diputado Jaime Mulet, correligionario de Valenzuela, previo a la confirmación de la decisión del Ejecutivo.

"Hay una muy buena gestión en Agricultura, que no ha tenido grandes dificultades. Es uno de los legados de este Gobierno gracias a Esteban Valenzuela. Entonces creo que sería muy torpe hacer eso. Ojalá no ocurra, pero si se llegara a hacer, me parecería muy torpe", advirtió el exprecandidato presidencial del FRVS.

