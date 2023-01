Insulza: Las acusaciones constitucionales presentadas no tienen ninguna base

El senador José Miguel Insulza (PS) admitió que el Gobierno vive un momento complicado debido a una serie de "errores", mas negó que estos ameriten acusaciones constitucionales como las que impulsa la derecha -por ejemplo- en contra de la exministra de Justicia Marcela Ríos.

Parte fundamental de lo cuestionado por la oposición son los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, pero el extitular del Interior sostuvo en El Diario de Cooperativa que "eso ya es historia, o sea, no hay ninguna forma de echar para atrás los indultos; esa crisis ya pasó y dejó sus huellas".

Asimismo, negó que ello impida el avance de proyectos de seguridad, planteando que la ley de crimen organizado y la ley sobre usurpaciones están ad portas de su aprobación en el Congreso: "Muchas de las cosas de la agenda que quiere llevar adelante la ministra (del Interior, Carolina) Tohá están en marcha y seguirán en marcha", aseveró.

De todas maneras, "los políticos y políticas deberíamos aprender que no se puede tapar el sol con el dedo, o sea, digámoslo francamente: han habido errores y desprolijidades -como dice el Presidente- que no deberían estar ocurriendo 10 meses después de instalado el Gobierno. Eso es verdad".

"Está claro que hay mucha gente que está molesta, y que además ve en las encuestas que el Gobierno tiene una posición difícil, y siempre va a haber quienes estén interesados en aprovecharse de eso", complementó Insulza.

No obstante, subrayó que "ellos saben perfectamente que las acusaciones constitucionales que se están presentando no tienen ninguna base; pueden ser errores políticos, pero no se ha puesto en peligro la seguridad de la nación, no se han violado flagrantemente la Constitución y las leyes, ninguna cosa, entonces promover acusaciones es un juego político bastante irresponsable".

ABOGA PORQUE LA SUPREMA DESIGNE AL FISCAL NACIONAL

Otro motivo de la derecha para criticar al Ejecutivo en las últimas semanas ha sido la accidentada elección del fiscal nacional, que después de tres intentos, concluyó este lunes con la ratificación de Ángel Valencia en el Senado, aunque con algunos oficialistas que reconocieron haberlo apoyado sólo por lealtad al Gobierno.

El parlamentario señaló que "los dos candidatos anteriores eran muy buenos, pero respecto de este, yo pensé que lo había hecho bien, y ya no podíamos seguir con esto. Confieso que estaba casi decidido a votar por él antes de escucharlo, y después de hacerlo, ciertamente eso aumentó".

A la vez, consideró que el extenso interrogatorio a Valencia dio cuenta de que "claramente el Senado no es el mejor lugar" para confirmar al líder del ente persecutor: "No quiero ser injusto con 40 de mis colegas que votaron a favor, pero la verdad es que el tipo de preguntas que se hacía era insólito", fustigó.

"El fiscal es alguien que de una manera está muy cercano del poder, y mientras haya menos vínculos de poder que afecten en esto, creo que es mejor. Creo que el fiscal mejor debería designarlo de plano la Corte Suprema de Justicia", propuso Insulza.