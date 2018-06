Isabel Pla exige disculpas de Francisco Chahuán, quien pidió echar "a patadas" a otra ministra

Gran polémica causaron en el oficialismo las palabras del senador Francisco Chahuán (RN), quien durante una reunión del Consejo de su partido en la Región de Valparaíso (a la que representa en la Cámara Alta) atacó duramente al Gobierno de Sebastián Piñera.

Chahuán llegó a afirmar que a la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, "la debieron haber hecho salir a patadas del Gobierno. ¡A patadas!".

Los dichos del parlamentario -quien declaró: "El límite de mi paciencia se agotó"-, incluyeron la acusación de que "no hay capacidad técnica del Gobierno para sacar proyectos de ley adelante".

Su intención, indicó, era "transmitir esta decepción profunda".

En lo referente a la ministra Pérez, de acuerdo con lo publicado por La Segunda, el ex precandidato presidencial afirmó que no sabe acerca de su cartera, y reveló que ella concedió una entrevista a El Mercurio de Valparaíso "que después pidió que no se publicara".

"Fue una vergüenza", estimó, tras lo cual opinó que a Pérez se la debía echar "a patadas".

"No hay derecho"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla (UDI), reaccionó expresando a través de su cuenta de Twitter su rechazo a las expresiones de Chahuán, a quien exigió disculpas

"La violencia también se ejerce a través del lenguaje. Nadie tiene derecho a pedir que una mujer sea tratada a patadas", declamó.

La violencia también se ejerce a través del lenguaje. Nadie tiene derecho a pedir que una mujer sea tratada “a patadas”, espero que el Senador @chahuan se disculpe públicamente con la Ministra @aleperez_ — Isabel Pla (@isabelpla) 14 de junio de 2018

"El Presidente no sabe lo que es un problema"

En su intervención, el senador Chahuán afirmó que las complicaciones del Gobierno parten desde su cabeza: "Tenemos problemas estructurales. Y el problema más profundo es que el Presidente no entiende lo que es un problema. No sabe lo que es un problema. Si el Presidente no sabe lo que es un problema estamos todos mal".

También apuntó a los conflictos que viven los representantes de la UDI en la Cámara Alta: "Coloma patea la perra más que nosotros. La Jacqueline van Rysselberghe patea la perra mucho peor. Les nombraron a dos casi enemigos de gobernadores en sus regiones".

Y apuntó como ejemplo de falta de pulcritud al nombramiento de autoridades regionales: Este es "un Gobierno que se le han caído 30 seremis. El último por hurto. Seremi hay cero. Una región como Antofagasta que tiene récord: lleva más de una decena de seremis que rebotaron".

Y finalmente aseguró que no se trata solo de un reclamo personal: "Tenemos los mismos ministros de Harvard que sienten que los eligió o los designó el Todopoderoso. La queja no es solamente mía; es de todos los senadores de la coalición".