Jackson invocará la cuestión previa: "Estoy convencido de que la acusación carece de fundamento"

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), confirmó que invocará la cuestión previa para buscar que la acusación constitucional impulsada en su contra sea desechada sin necesidad de que se discuta el fondo en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El libelo fue presentado a inicios de mes por la bancada del Partido Republicano, que acusa al militante de Revolución Democrática de infracciones o inejecución a la Constitución y a las leyes en asuntos de compra de tierras indígenas, funcionamiento de los servicios locales de Niñez y en el cumplimiento del principio de probidad en el funcionamiento de la cartera, esto último vinculado a la bullada salida de la exseremi Metropolitana Patricia Hidalgo (PPD).

"Insisto, tenemos los argumentos a disposición, la ciudadanía podrá ver cómo esta es una acusación que carece de fundamento jurídico y que, al menos, nosotros habiéndola revisado por completo y habiendo escuchado a los distintos expertos y expertas que presentaron en la comisión, estamos muy convencidos de los argumentos de fondo", dijo Jackson.

"No podemos obligar a los parlamentarios y parlamentarias", puntualizó, pero garantizó que "al menos hemos tratado de que ninguno no tenga esos argumentos a su consideración".

La cuestión previa es una herramienta que solo puede deducir la defensa y apunta a que la acusación "no cumple con los requisitos que la Constitución señala": requiere el voto a favor de la mayoría de los diputados presentes en Sala y si es aprobada, el libelo quedará como no interpuesto; pero si es rechazada, se pasará al debate de fondo de la acusación.

BANCADA RN RECHAZARÁ CUESTIÓN PREVIA PARA PASAR AL FONDO

En la oposición, la bancada de Renovación Nacional, donde han surgido voces poco convencidas de apoyar la acusación, decidió que rechazará la cuestión previa.

"Definimos una postura de bancada de avanzar al fondo de la acusación, y de rechazar la cuestión previa. Creemos que es procedente, en virtud de los distintos capítulos. (Queremos) conocer la fundamentación en Sala respecto de aquello y poder escuchar a la defensa para formarnos una opinión en la bancada para ver cómo votar después", explicó Andrés Longton, jefe del grupo parlamentario de RN.

Sobre la postura que adoptarán en la votación del libelo, adelantó que "nos reuniremos nuevamente y veremos si tenemos quórum para tomar una decisión como bancada o bien dar libertad de acción".

PIDEN NO UTILIZAR ACUSACIÓN PARA "VENGARSE POLÍTICAMENTE"

Esta mañana, en Cooperativa, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, cuestionó que mediante este proceso haya quienes busquen pasarle cuentas a Jackson, a propósito de roces que tuvo con parlamentarios cuando ejerció como titular de esa cartera.

"Para alguna persona el carácter del ministro Jackson, la forma en que él hace una relación de tipo personal, puede no ser la adecuada, puede no ser encantadora, pero extralimitar aquello al punto de pretender destituirlo y dejarlo cinco años en una especie de destierro de la actividad pública me parece que es un exceso", reprochó.

Coincidió el ex-DC Miguel Ángel Calisto, que hoy integra el comité Centro Democrático Unido junto a otros exmilitantes falangistas. "Yo creo que (los temas) deben separarse, acá estamos hablando de otro plano, de un juicio, y si éste continúa, evidentemente puede significar una sanción para el ministro, una sanción personal y profesional, por lo tanto, yo reitero, no se puede usar una acusación constitucional, que es una herramienta de fiscalización, como un instrumento político solamente para vengarse políticamente".

La comisión ad hoc votará su informe mañana miércoles, pero lo que resuelva no es vinculante, sino que funciona solo como una recomendación a la Sala. Debido a su conformación de mayoría oficialista, se estima que se posicionará por rechazar el libelo.

Luego, el jueves por la mañana la Sala de la Cámara Baja debatirá tanto la cuestión previa y luego, eventualmente, el fondo de la acusación: se requiere la mayoría de los legisladores presentadas para declararla ha lugar. En ese caso, pasaría al Senado, que actuaría como jurado.