Jackson tras revés de Revolución Democrática en ajuste de gabinete: "Estamos firmes con el Presidente"

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, aseguró que Revolución Democrática sigue "firme" apoyando al Presidente Gabriel Boric, pese al revés que sufrió la presencia de la tienda en los ministerios en el ajuste de gabinete del martes.

El propio Jackson fue movido de la Secretaría General de la Presidencia a Desarrollo Social, en tanto que ayer se confirmó que Miguel Crispi salió de la Subsecretaría de Desarrollo Regional -quedó como asesor de Boric en la Unidad de Seguimiento de Compromisos Presidenciales- y que el cargo fue asumido por el militante comunista Nicolás Cataldo, tras su fallida designación en la Subsecretaría de Interior. Además, la RD Rocío Faúndez fue reemplazada en la Subsecretaría de la Niñez por la PPD Yolanda Pizarro.

Sobre cómo observan en el partido esos movimientos, "tenemos muchas conversaciones internas, pero estamos firmes con el Presidente", afirmó Jackson.

En Desarrollo Social "hay hartos desafíos, ya hemos estado estos días con hartos temas de inducción con las distintas Subsecretarías del Ministerio. Estoy bien contento con este nuevo desafío y espero también que los distintos ministerios ya se hayan puesto a tope", comentó.

En el Palacio de La Moneda se realiza este viernes el primer consejo de gabinete tras el reajuste ministerial concretado por el Mandatario.

Antes del inicio de la cita, la ministra vocera, Camila Vallejo, detalló que abordarán la agenda de un nuevo proceso constituyente, las reformas estructurales y el cómo mejorar la gestión para responder a las urgencias sociales.

"Son momentos intensos y turbulentos los que nos tocan vivir, y más allá de los cambios, hay algo que no podemos perder de vista: no estamos gobernando para los partidos, estamos gobernando Chile", fue el mensaje que manifestó Boric a sus ministros al ingresar al consejo.

Presidente @gabrielboric encabeza un nuevo Consejo de Gabinete junto al Equipo de Gobierno en La Moneda. pic.twitter.com/EVOxTX3DLd — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 9, 2022

"CENTROIZQUIERDA POR EL FUTURO" (EX POR EL RECHAZO) PIDE GARANTIZAR ORDEN PÚBLICO

En paralelo, hasta los patios de Palacio llegaron dos representantes de la otrora "Centroizquierda por el Rechazo", rebautizada como "Centroizquierda por el Futuro", la senadora Ximena Rincón (DC) y el extimonel radical Carlos Maldonado, para entregar una carta dirigida al Presidente, en el que piden que se garantice el orden y la seguridad en los espacios públicos, que haya mayor decisión del Gobierno en las acciones legales y que no deje de lado urgencias de la ciudadanía en el tema constitucional.

Maldonado le habló también a la nueva ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, de quien dijo esperar que "dé muestras de que entiende que es un deber absoluto, ineludible e indelegable del Estado garantizar el orden público, la seguridad y hacer cumplir la ley".

"En eso, el Gobierno hasta ahora ha sido hasta cierto punto confuso en sus mensajes y sus acciones", cuestionó, señalando que, "por ejemplo, vimos que en el caso del ataque al molino en el sur no interpusieron querella por Ley Antiterrorista, lo hizo el gobernador (del Biobío), y fue acogida a tramitación".

"La verdad es que en esto no puede haber dobles mensajes. Hay una batería de herramientas legales: Ley de Seguridad (Interior) del Estado, Ley Antiterrorista, Código Penal. Todas las acciones deben ejercerse; si se detiene a 30 personas, 30 querellas, no a algunos sí y a otros no", emplazó.