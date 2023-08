Jackson y presiones para que renuncie: "No estoy velando por mí, sino que por un proyecto colectivo"

En la previa de una nueva reunión del Presidente Gabriel Boric con su comité político en Cerro Castillo este viernes, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, reafirmó su permanencia en ese cargo en pos del "proyecto colectivo" del Gobierno.

Consultado respecto a las presiones -incluso oficialistas- para que abandone el gabinete, como un costo político del caso Convenios, apuntó que "a cada pauta que vamos nos hacen la misma pregunta y la respuesta no ha variado: estoy súper concentrado en las tareas propias del Ministerio, y no estoy velando por mí, sino que por un proyecto que es colectivo".

"Cuando vamos a los espacios en donde estamos impactando con políticas sociales, la verdad es que las personas lo agradecen. Obviamente hay un ambiente polarizado en lo político, no hay que desconocer eso, pero desde que me despierto hasta que me acuesto, estoy trabajando precisamente para las labores del Ministerio y del Gobierno en su conjunto", insistió.

En la última jornada, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fustigó un intento de "pautear al Presidente" de parlamentarios del Socialismo Democrático, al tiempo que subrayó que "no se toman decisiones de gabinete por presiones, sino que por convicción respecto a qué es lo mejor para el país".

LÍDER DE LA CÁMARA: LAS CRISIS SE HAN RESUELTO CON CAMBIOS DE GABINETE

No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), observó que "cuando las crisis maduran y llegan a un estado en que se pueden resolver, normalmente se han resuelto con un cambio de gabinete".

"Eso forma parte de la práctica de la política, y por cierto, no es que yo lo esté pidiendo. Lo que digo es que es como se ha resuelto en los últimos años en democracia, en todos los gobiernos", relevó el parlamentario.

De todas maneras, coincidió en cuanto a que "quien hace el cambio, cuándo lo hace y cuáles son los cambios, eso lo define el Presidente de la República".

¿NECESARIO O IRRESPETUOSO?

Si bien se prevé que el encuentro del Mandatario con el comité político, que se prolongará durante toda esta tarde, esté marcado por la reforma previsional y el pacto fiscal, también se discutirá cómo retomar el control comunicacional de la agenda cuando sigue en desarrollo el caso Convenios.

"Nos parece evidente que ante la magnitud de la actual crisis por la que está pasando el Gobierno, debe hacer no solamente una reflexión profunda, sino que también cambios profundos", apuntó el senador Rodrigo Galilea (RN), por lo que "esperamos que en la reunión de Cerro Castillo todos los ministros pongan su cargo a disposición".

A su vez, el diputado socialista Jaime Naranjo consideró "un poco irrespetuoso, una falta de prudencia, que diversas autoridades -incluso del mundo empresarial- comiencen a solicitarle cambio de gabinete al Presidente de la República", aludiendo a los criticados dichos del líder de la CPC, Ricardo Mewes.