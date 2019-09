JVR ve "motivaciones políticas y no políticas" en la acusación contra Salaberry

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, hizo una defensa total del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, ante la denuncia conocida esta mañana donde un fiscalizador de tránsito de Ñuñoa lo acusa de haber pasado tres luces rojas, haberlo insultado y amenazado y luego intentar, mediante su hermana, borrar el parte de tránsito.

"Nosotros estamos absolutamente convencidos de que esa denuncia no sólo es falsa, sino que es una calumnia. Yo conozco a Felipe Salaberry y esta denuncia no tiene nada que ver con lo que es él", dijo la senadora respecto al ex diputado.

La timonel afirmó que, detrás de esta versión, "hay distintas motivaciones", tanto políticas como no políticas.

"Hay una que yo creo que no tiene nada que ver con política; tiene que ver más bien con que, efectivamente, la hermana de Felipe trabaja en la Municipalidad de Ñuñoa y tiene algunos conflictos con personas de seguridad ciudadana de esa misma Municipalidad", expresó.

Otra cosa es que "puede haber algunos que, desde el mundo político, al ver la posibilidad de sacar a Felipe, empiezan a tener cierta codicia en relación con el tema", comentó JVR.

La aludidad autoridad de Gobierno negó también, enfáticamente, toda la denuncia, que calificó como "falsa, de falsedad absoluta". Ante esta situación, el Gobierno optó por la cautela y decidió mantenerlo en el cargo, a la espera de que exista un pronunciamiento judicial.

Felipe Salaberry concurrió esta misma mañana al Juzgado de Policía Local de Ñuñoa para entregar su versión, y a la salida habló con los medios y profundizó en la defensa que realizó más temprano, mediante un comunicado.

🔴 AHORA: Subsecretario Felipe Salaberry sale a desmentir categóricamente el haber pasado tres veces en luz roja, insultar a inspector, y la reunión posterior con alcalde de Ñuñoa. @Cooperativa pic.twitter.com/0Xfegw44WM — Patricio Andrade R (@patoandrader) 26 de septiembre de 2019

"El parte está hecho por un funcionario, donde describe que yo habría cometido tal infracción de tránsito, adjuntando una fotografía en un lugar distinto al que dice que yo lo habría cometido. En segundo lugar, el informe que relata un supuesto hecho de agresión verbal de mi parte –lo cual es absolutamente falso- está redactado y descrito por un funcionario de distinto nombre", explicó.

"No hay ningún documento que yo contradiga. Es la versión de dos funcionarios en boletas distintas, que serán acreditados ante la jueza correspondiente", dijo el ex parlamentario, que indicó que "no es efectivo" que haya recurrido a su hermana, la funcionaria municipal ñuñoína Iris Salaberry, para borrar la falta.

Comunicado de Prensa Ilustre Municipalidad de Ñuñoa pic.twitter.com/EheVmQDWhF — Municipalidad Ñuñoa (@MuniNunoa) 26 de septiembre de 2019

Mediante otro comunicado, la Municipalidad de Ñuñoa confirmó la existencia de "una infracción de tránsito cursada al vehículo placa patente JJ-TV- 27, de fecha 25 de agosto, según consta en informe entregado por un inspector de la Dirección de Seguridad Pública".

"Los antecedentes fueron remitidos al Segundo Juzgado de Policía Local de la comuna, lo que es un procedimiento de rutina frente a hechos como estos. Corresponde al Juzgado de Policía Local determinar las responsabilidades del caso", indica la nota, que no comenta la presencia de Salaberry en la comuna, compartiendo con el alcalde Andrés Zarhi en los dos días posteriores al supuesto incidente.

La patente indicada corresponde a un vehículo modelo Ford Edge que está inscrito a nombre de Isabel Pavone, esposa del subsecretario.

Bancada PPD: "Debe renunciar"

El confuso episodio también ha motivado pronunciamientos de la oposición, donde el jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis, dijo que el denunciado actuar de Salaberry "ofende el rol de una autoridad y no corresponde ni con el funcionario municipal ni corresponde con los chilenos".

"Yo creo que él tiene que dar un paso al lado, irse por su cuenta o, bien, el Presidente pedirle la renuncia", sostuvo.