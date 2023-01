Marco Moreno: La situación de Jackson es más compleja que la de Ríos; su mantención en el gabinete está complicada

El analista Marco Moreno sostuvo en Cooperativa que el escenario político del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, está más "complicado" que la de la extitular de Justicia Marcela Ríos, considerando que ambos afrontan sendas acusaciones constitucionales impulsadas por la oposición en el Congreso Nacional.

Entrevistado en Lo Que Queda del Día, el académico afirmó que "la situación del ministro Jackson es compleja, probablemente más que la ministra Ríos".

"Puede que esa acusación (contra la exministra de Justicia) tenga menos posibilidad de flotar que la Jackson, porque (respecto a éste) se han ido produciendo alineamientos del Partido de la Gente y diputados sueltos que han tenido una mala muy relación con Jackson, pensemos nada más que en la diputada Pamela Jiles", recalcó.

Apuntó, en ese sentido, que "aunque Jackson abandone el Gobierno, los exministros pueden ser acusados hasta tres meses después de dejar el cargo, y es difícil que se pueda parar la acusación, salvo que los parlamentarios cuando voten decidan no apoyarla" en la Cámara Baja.

Por ello, "la suerte del ministro Jackson está bien complicada para su mantención en el gabinete", sentenció el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central.

A LA ASESORÍA PRESIDENCIAL LE FALTAN "CANAS"

Estas acusaciones constitucionales son parte de la crisis que enfrenta el Ejecutivo, agudizada tras los 13 indultos presidenciales que entregó a fines del 2022.

"En La Moneda se preguntan desde hace dos semanas cómo salir de la crisis", dijo Moreno, remarcando que los "dos fusibles" que intentó usar -las salidas de Ríos y de Matías Meza-Lopehandía, hasta el sábado jefe del gabinete del Presidente Gabriel Boric y su principal asesor-, "no fueron suficientes para cerrarla".

"Todavía está abierta con las derivadas de los indultos, la discusión sobre la retroactividad de los decretos. El ministro de Justicia ha señalado que está a la espera del pronunciamiento de otras instancias, la Contraloría y el Tribunal Constitucional. La exministra Ríos hizo ejercicio de la responsabilidad política, la asumió y renunció al cargo. Pero hay otras responsabilidades que no están aclaradas, hay una cadena que hay que establecer", comentó el politólogo.

En ese contexto, planteó lo que considera ha sido un gran problema del Gobierno de Boric: "En todos los gobiernos suele ser así, pero en este se ha agudizado más, lo que tiene que ver con la asesoría presidencial. Los gobernantes normalmente están expuestos a tomar decisiones muy complejas y necesitan asesoría. El problema es cuando tienes un solo tipo de asesoría, que es la más bien emocional, de contención, cálida, que es de los cercanos, y el Presidente se rodeó de mucha gente que tiene estas características".

"Pero carece de otro soporte fundamental, como es el frío, tecno-político, para decirle al Presidente muchas veces que no es oportuno tomar una decisión, por más convicción que tenga", subrayó.

Para ello, Moreno aseguró que "el Presidente tiene que mejorar todo su dispositivo de asesoría presidencial, no es que la gente que esté allí no tenga las competencias técnicas, probablemente las tiene, pero no es suficiente: se requiere un soporte tecno-político, se requieren más canas, haciendo alusión a la experiencia y manejo de asuntos públicos", como las que -relevó- han aportado las ministras Carolina Tohá (Interior) y Ana Lya Uriarte (Sergpres).