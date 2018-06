Ministra Cubillos negó conflicto de interés de nuevo subsecretario de Medio Ambiente

El Gobierno negó que exista un conflicto de interés que impida que el recientemente nombrado subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, ejerza el cargo.

La defensa institucional ocurre luego de que se conociera un recurso de protección presentado por Riesco -en representación de su abuelo- contra la Dirección General de Aguas (dependiente del Ministerio de Obras Públicas) por un conflicto por el acceso al recurso desde el Río Quepe, para un fundo en Vilcún.

Riesco fue nombrado tras la renuncia de Rodrigo Benítez por diferencias con la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos.

Consultada por si existe algún conflicto de interés del nuevo subsecretario, la ministra respondió que "ninguno".

"Ya se señaló que el recurso de protección es totalmente distinto a juicios contra el fisco. "Los recursos de protección protegen garantías individuales de todos los ciudadanos: antes de ser funcionarios, durante ser funcionarios", agregó.

"Nosotros tenemos una agenda intensa, real, y no nos vamos a detener en conflictos no reales", finalizó la ex diputada.

Oposición pide "inhabilidad"

En la oposición no gustó la respuesta de la ministra Cubillos y lamentaron el nombramiento del subsecretario. Considerando los antecedentes, piden que se inahibilite en la discusión del Código de Aguas.

"Yo creo que son profundamente desubicadas las declaraciones de la ministra Cubillos. Reflejan que ella no tiene ningún principio y norma de probidad", aseguró Daniel Núñez (PC), integrante de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados.

"Acá hay que ser acá muy franco, hay un evidente conflicto de intereses, y nosotros estamos estudiando muy en detalle si podemos hacer un recurso administrativo para impedir, en base a los principios de probidad, que asuma el subsecretario", dijo.

Sin embargo, acotó Núñez, "tenemos que estudiarlo antes de hacer un recurso en la Contraloría, porque una presentación de este tipo es para ganarla", sentenció.