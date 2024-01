Ministra de Culturas por crítica de Amparo Noguera: "Todavía nos quedan dos años de Gobierno"

La ministra de las Culturas, las Artes, y el Patrimonio, Carolina Arredondo, respondió a las críticas que algunos actores lanzaron respecto a la gestión del Gobierno en materia cultural, argumentando que "todavía nos quedan dos años por delante".

La primera de ellas fue la actriz de Mega Amparo Noguera, de destacada trayectoria en Teatro y Televisión, quien expresó que "este era el Gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció".

Hoy, en Una Nueva Mañana de Cooperativa, la ministra cofnirmó que conversó telefónicamente con Noguera. "Nos tenemos mucho cariño y nos respetamos profundamente, pero sí creo que, respecto a los dichos de Amparo, habla en pasado como si el Gobierno hubiese terminado, y yo digo que nos quedan dos años".

Arredondo, actriz de profesión, comentó que "el Presidente (Gabriel Boric) también, hace algunos meses. Él mismo ha sido autocrítico respecto de lo que ha sido (la gestión de la) cultura, y desde el mandato que tenemos desde Cultura debemos revertir eso. Y en ese sentido, no nos queda nada más que trabajar, que por lo menos es a lo que yo me siento profundamente convocada".

"Nos queda mucho trabajo, sin duda (...), pero que se materializa en los distintos programas y en los distintos énfasis", señaló.

Tras la crítica de Noguera se sumó Francisco Melo, otro importante actor chileno, quien añadió que "A nivel cultural, sin duda que está total y completamente al debe en relación con las promesas que habían sido planteadas desde un principio, en campaña".