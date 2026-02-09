Ministra Toro: Es necesario tramitar una ley para regular la reconstrucción

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, abordó en Cooperativa la discusión sobre el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales de enero, la que señaló necesaria de institucionalizar.

"Nuestro país es un país de catástrofes que además recientemente se están haciendo cada vez más frecuentes. Y a pesar de eso, nuestra institucionalidad no contemplaba una regulación respecto de las reconstrucciones", planteó.

En ese sentido, apuntó que "para enfrentar la emergencia, después del terremoto del 2010, tenemos Senapred que reemplazó a la Onemi y tenemos toda una institucionalidad para enfrentar la emergencia. Y sin embargo, para los procesos de reconstrucción, cada vez que había una catástrofe se estaba reinventando la institucionalidad".

"A veces se nombraba un delegado, a un ministro. El terremoto del 2010, por ejemplo, tuvo muchos delegados que pasaron por el cargo y por esa responsabilidad. Entonces no existía ningún tipo de institucionalización de la reconstrucción y eso, sin duda, es una debilidad institucional", sostuvo.

De esa forma, advirtió que "lo que termina pasando es que las tareas de reconstrucción, pasados unos meses, se suman a la serie de tareas, prioridades y tareas habituales que tienen los ministerios".

No obstante, reconoció que "durante nuestro gobierno, avanzamos hacia una primera institucionalización. Y ese es el rol que cumple el Ministerio de Desarrollo Social como presidente del Comité de Ministros y Ministras de la Reconstrucción, que ha sido una primera experiencia de poder tener una articulación de los procesos de reconstrucción. Y yo creo que ha sido una buena experiencia que ha dado fruto".

"Hay buenas experiencias, pero sin duda esto recién ha sido una primera forma de institucionalizarlo. Y justamente lo que viene ahora -y se lo transmití también a la futura ministra (María José Wulf)- es que con la creación del Ministerio de Seguridad hoy día tenemos un Ministerio del Interior que por ley va a tener que asumir la coordinación de las reconstrucciones", relató.

"Creo que justamente el proceso en el que estamos ahora también tiene que ser de transición hacia esa institucionalidad que sea más estable y definitiva. Pero cuando llegamos al gobierno no había ningún tipo de institucionalidad ni gobernanza de la reconstrucción que estuviera regulada. Hoy día hemos dado un paso, pero sin duda esto se tiene que consolidar y para eso va a ser necesario tramitar una ley", afirmó.

Gobierno trabaja en la institucionalidad de la reconstrucción

Lo planteado por la ministra Toro, también fue señalado por su par de Vivienda, Carlos Montes, planteó en conversación con Partamos por Casa de Cooperativa la creación de una nueva institucionalidad que se haga cargo de estos procesos a futuro.

En esa línea, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló en El Diario de Cooperativa que se está trabajando en un proyecto de ley que cambie la institucionalidad en torno a emergencias.

"Hay un compromiso que no necesariamente se traduce en una subsecretaría", sostuvo, y agregó que "cuando se creó el Ministerio de Seguridad y se separaron las funciones de seguridad del Ministerio del Interior, de regular a través de una ley todo lo que es el sistema de emergencia y reconstrucción en el marco del nuevo Ministerio del Interior".

"Se ha estado trabajando en un proyecto de ley que está bastante avanzado, y hay ciertas definiciones que se están estableciendo en el marco de ese proyecto, pero ya se ha trabajado de manera significativa por los distintos ministerios sectoriales para arribar a un texto común", afirmó.