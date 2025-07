Ministra Vallejo regresó a La Moneda: "En principio hasta el final del Gobierno", dijo Boric

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, regresó este miércoles a La Moneda luego de cumplir con su postnatal, por lo que el Presidente Gabriel Boric -muy cercano a la secretaria de Estado- se mostró "muy contento".

Vallejo, en su arribo a La Moneda, afirmó que retorna "con alegría y convicción" para el último tramo del Gobierno.

Hoy retomo con alegría y convicción mis funciones como vocera de Gobierno, tras finalizar mi período de postnatal. ¡Seguimos trabajando por Chile para avanzar con hechos concretos! 🇨🇱🙌

El Presidente, al ser consultado sobre si la ministra permanecerá hasta el final de su mandato o si podría asumir un rol en la campaña de Jeannette Jara (PC), afirmó que "la noticia es que Camila vuelve y está en principio hasta el final del gobierno. Si después pasa otra cosa, bueno, será, pero hoy día está concentrada 100% en las labores de gobierno", afirmó.

El Presidente aprovechó la ocasión para agradecer públicamente la labor de la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, quien asumió la vocería de manera subrogante durante el postnatal de Vallejo.

El Mandatario destacó que "la tremenda labor que realizó. Es muy difícil reemplazar a la ministra Vallejo, pero creo que hizo una tarea totalmente a la altura de las circunstancias", destacó.

Boric señaló que ha conversado "permanentemente" con la ministra Vallejo durante su ausencia y aseguró que "está tremendamente motivada, con fuerza y con energía para afrontar todo esto".

Respecto a las decisiones sobre futuras campañas, el Presidente se desmarcó, indicando que no le corresponde tomar esas definiciones. "Yo no soy vocero del comando, yo soy Presidente de la República y no tomo decisiones en el comando. No me corresponde a mí", concluyó.