Ministro Briones enfrentó interpelación con concepto de "reformismo realista"

Minuto a minuto: La interpelación al ministro Ignacio Briones

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, debió responder sobre desigualdad, el modelo de desarrollo, las demandas sociales, la reforma a las pensiones y la reforma tributaria, y los impuestos regionales, al ser interpelado este jueves en la Cámara de Diputados.

Tras los titulares del Trabajo, María José Zaldívar, y de Salud, Jaime Mañalich, Briones fue el tercer integrante del gabinete que enfrentó el proceso esta semana: fue interrogado por el diputado del Frente Regionalista Verde Social Jaime Mulet.

En su interpelación, que se extendió por tres horas, el secretario de Estado instaló el concepto de "reformismo realista", dando cuenta de que hoy satisfacer todas las demandas sociales costaría ocho puntos del PIB y, por ello, insistió en la idea de ser responsables, más ahora que el Estado recaudará este año 3.000 millones de dólares menos por el menor crecimiento tras la crisis social.

"Acá uno tiene que ser responsable: ser reformista, pero ser realista. El arte de la política y de todos los que estamos acá es enfrentar los desafíos con decisión, pero con realismo, porque pasarse fantasías, como decía Maquiavelo recomendándole al príncipe imaginar principados que sólo existieron en la imaginación de quien los soñó, sería un gran error para abordar con seriedad estos desafíos que los chilenos nos demandan", dijo.

“Reformismo realista” el concepto que instala en la agenda económica el Ministro Ignacio Briones durante su interpelación en el Congreso. pic.twitter.com/Yaym09JIO9 — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) January 9, 2020

Briones reveló también que han tenido que entregar recursos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que se mantenga en sus funciones.

Mulet: Piñera no cumplió con ser el Presidente de las regiones

Mulet también emplazó al titular de Hacienda por la lentitud en avanzar en un proyecto de rentas regionales, presentando un antiguo audio de Sebastián Piñera, donde prometía ser "el Presidente de las regiones".

"Eso lo prometió nuestro Presidente hace siete años atrás y no lo cumplió, como muchas cosas que no sigue cumpliendo. Fue en el Gobierno de Piñera 1 y no cumplió", dijo el parlamentario, entre aplausos de la Sala.

Ante ello, el secretario de Estado admitió que ha existido lentitud para avanzar en proyectos de rentas regionales.

Dentro de las polémicas de la sesión estuvo la suspensión de cinco minutos por falta de quórum, ya que había menos de 50 parlamentarios en la Sala, de ellos sólo 15 de oposición -diputados PS estaban realizando un punto de prensa-, tras lo cual se retomó la interpelación.